Barcelona i Madrid se situen entre les ciutats europees amb lloguers d'habitatge més econòmics per a viatgers que es desplacen per motius laborals, segons la plataforma de lloguer Homelike, que ha comparat el preu mitjà del lloguer temporal a 20 ciutats europees en 2021.

Només vuit ciutats europees han incrementat aquest any els preus de lloguer d'habitatges temporals que tenien respecte a 2020. Aquestes són Cambridge (Anglaterra), Dublín (Irlanda), Heildeberg (Alemanya), Londres (Anglaterra), Bonn (Alemanya), Munic (Alemanya), Manchester (Anglaterra) i Viena (Àustria).

Tant l'any passat com aquest la majoria de les ciutats europees van patir caigudes en els preus dels allotjaments temporals. Tal és el cas de Madrid i Barcelona, que van veure com els seus preus mitjans de lloguer van caure aquest any un 6,55% i un 5,97%, respecte 2020. Aquest descens en els preus situa, actualment, a les dues ciutats espanyoles entre les deu més econòmiques per llogar un apartament temporal.

Així, per davant de Madrid estarien: Colònia (Alemanya), on el preu mitjà és de 994 euros al mes; Dusseldorf (Alemanya), Bonn (Alemanya), Frankfurt (Alemanya), Berlín (Alemanya), i Hamburg (Alemanya).