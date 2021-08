Ciments Molins ha tancat un acord amb el Fons Ambienta SGR SpA, el fons europeu més gran d’inversions sostenibles, per comprar el 100% de Calucem per uns 150 milions d’euros. Amb aquesta operació la cimentera catalana ampliarà i millorarà la seva oferta de solucions innovadores i sostenibles per a la construcció i es convertirà en el segon productor mundial més gran de ciment d’aluminat de calci (CAC), utilitzat essencialment per a aïllament.

Al mateix temps, impulsarà el seu desenvolupament internacional i farà un gran pas endavant en la seva estratègia de creixement rendible i sostenible. El ciment d’aluminat de calci va ser el negoci amb què Ciments Molins va iniciar l’activitat el 1928 a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat). La de Calucem és la primera adquisició de la companyia controlada per la famiia Molins dins d’Europa.