Les comarques gironines han tornat a encapçalar el descens de l'atur a Catalunya durant el juliol. A la demarcació, al llarg del mes la taxa de desocupats s'ha reduït en un 10,7% i hi ha hagut 4.428 persones que han trobat feina. Percentualment, és la reducció més baixa arreu del país. L'arribada de l'estiu i de les vacances s'ha deixat notar, perquè tot i les incerteses per la variant delta, el sector serveis (que agrupa turisme i hostaleria) és el que més redueix atur. A més, aquest juliol, per primer cop d'ençà de l'esclat de la pandèmia, la xifra d'aturats a la demarcació se situa per sota dels 40.000. En concret, a comarques gironines ara hi ha 36.952 persones que busquen feina (un 13% menys en comparació amb el juliol del 2020).A la demarcació ara hi ha 36.952 persones que busquen feina, un 13% menys en comparació amb l'any passat.