Catalunya va rebre 975.016 turistes estrangers durant el primer semestre, un 57,8% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior, malgrat l'aixecament de diverses restriccions contra la covid-19. Per altra banda, la despesa dels visitants internacionals es va situar en els 887,5 MEUR entre gener i juny, un 62% menys en termes interanuals i un 90,5% menys en comparació al primer semestre de 2019, previ a l'esclat de la crisi de la covid-19. Malgrat la caiguda, Catalunya es manté com la segona comunitat de l'Estat que rep més turistes, superada només per les Balears, segons les enquestes de moviments turístics a les fronteres (Frontur) i de despesa turística (Egatur), publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Únicament durant el mes de juny, Catalunya va rebre 404.172 visitants procedents de l'estranger, cinc vegades més en comparació al mateix mes de l'exercici anterior, quan el nombre de turistes es va situar en 76.780. Cal recordar, però, que el primer estat d'alarma no es va aixecar fins al 22 de juny, un fet que va afectar enormement al sector turístic i a la mobilitat internacional. Si es comparen les xifres d'aquest juny amb el mateix mes corresponent a 2019, en canvi, l'arribada de visitants és un 81,4% inferior.

Pel que fa a la despesa corresponent al sisè mes de l'any, els turistes es van gastar 386,8 MEUR a Catalunya, deu vegades més en termes interanuals, però un 84,6% menys respecte el juny de 2019.

També va incrementar-se la despesa mitjana per persona, que es va situar en els 957 euros al juny, una xifra superior als 506 euros registrats el mateix període de l'any passat. No obstant això, la despesa mitjana es manté lluny dels 1.155 euros corresponents al juny de 2019, previ a l'esclat de la crisi de la covid-19.

Pel que fa a la despesa diària per persona, aquesta es va situar en els 173 euros, per sobre els 105 euros registrats l'any passat, però per sota els 217 euros de fa dos anys. Per altra banda, la durada mitjana dels viatges s'ha allargat. El juny de 2019, l'estada mitjana a Catalunya era de 5,3 dies, mentre que l'any passat es va situar en els 4,8 dies. Segons les últimes dades, la durada mitjana dels viatges se situa ara en els 5,5 dies.

Quant a l'origen dels viatgers, França continua sent el principal mercat emissor, ja que concentra un 42% del total de les arribades a Catalunya.

Dades a l'Estat

L'Estat va rebre un total de 5,4 milions de turistes estrangers durant els sis primers mesos de l'any, un 49,6% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior. Únicament el mes de juny, el nombre de visitants internacionals va superar els 2,2 milions, onze vegades més en comparació a l'any passat, però un 74,9% menys respecte a fa dos anys.

Pel que fa a la despesa, els turistes internacionals van gastar 5.765,3 MEUR durant el primer semestre, un 51,4% menys en termes interanuals i un 85,7% menys en comparació al 2019.