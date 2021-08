Un total de 8.246 treballadors de CaixaBank han sol·licitat l'adhesió voluntària a l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que es va signar a principis de juliol, un 27,8% més respecte a les sortides previstes inicialment per l'entitat. Així, CaixaBank s'assegura poder cobrir l'expedient amb baixes voluntàries i evitar els acomiadaments forçosos. Per altra banda, el banc també cobrirà la quota de recol·locacions a través de l'adhesió voluntària. Segons les dades facilitades aquest dilluns pels sindicats, fins a 337 empleats han demanat cobrir vacants en altres empreses del grup, una xifra àmpliament superior a les 138 places que havia proposat l'entitat. CaixaBank té ara fins al 20 de setembre per determinar quines sol·licituds accepta.

A Catalunya, fins a 1.308 empleats s'han inscrit voluntàriament a l'ERO, una xifra que supera àmpliament les 614 sortides previstes inicialment al país. Totes les demarcacions han registrat més adhesions de les fixades. A Barcelona s'han inscrit a l'ERO un total de 1.017 treballadors –les sortides previstes eren 533-, a Girona s'hi ha inscrit 181 –es preveien 55 sortides-, a Lleida un total de 32 –la previsió era de 15- i a Tarragona s'han apuntat a l'expedient 78 empleats –l'acord fixava 11 acomiadaments al territori-.

Juntament amb les quatre demarcacions catalanes, 26 províncies espanyoles han registrat un nombre d'adhesions superior a la quota de sortides previstes. A la resta de províncies ha succeït el contrari, tot i que els sindicats ja van establir mesures per evitar la mobilitat geogràfica. En relació a aquesta qüestió, es contemplen solucions com ara la possibilitat de crear nous centres In Touch –de gestió en remot- en alguns territoris per cobrir el dèficit de sortides.

«L’ERO serà 100% voluntari i no hi haurà acomiadaments forçosos», va assegurar la portaveu de Comissions Obreres (CCOO), Ruth Bolaños, qui també va explicar que els sindicats ja han establert mecanismes per evitar que es donin situacions de coacció.

En declaracions a l'ACN, la representant sindical també va valorar molt positivament la feina de la representació legal dels treballadors i la unió que va mostrar la plantilla durant les negociacions