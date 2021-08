La Cecot, la Fundació Autoocupació i la Diputació de Girona han garantit el relleu en dotze negocis que volien tancar durant el primer semestre del 2021. Ho han fet a través del programa Reempresa, el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya per evitar que es tanquessin les empreses viables per falta de relleu. Els organismes implicats en el projecte preveuen que a finals d'any es podria arribar a la quinzena de negocis salvats a la demarcació de Girona. Des del mes de gener, Reempresa ha atès prop d'una trentena d'emprenedors interessats en comprar un negoci en funcionament i 25 empresaris que volien vendre's-el. A més s'ha iniciat 19 processos de reobertura.

A la demarcació de Girona, Reempresa treballa amb ajuntaments i consells comarcals des del 2013 amb l'objectiu d'acostar aquest servei gratuït a tots els emprenedors i també a les petites i mitjanes empreses del territori. Actualment hi ha punts d'atenció a onze municipis gironins, entre ells les capitals de comarca.

Des que el 2013 es va signar l'acord de col·laboració amb la Diputació de Girona ja s'ha evitat el tancament de 118 empreses gironines, fet que implica mantenir 234 llocs de treball a la demarcació.

Un dels últims casos d'èxit és Ca la Nor de Banyoles. És una botiga d'alimentació que estava oberta des del 1965. Ara, ha canviat de propietat amb la intenció que la nova encarregada del negoci pugui mantenir la marca i aplicar canvis de forma progressiva. Coralí Guillaume ha detallat que feia temps que buscava un negoci perquè no volia "començar de zero". Finalment ha aconseguit agafar el relleu de Ca la Nor.