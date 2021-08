El Govern dona el beneplàcit a l’opa del fons australià IFM del 22,7% de Naturgy després de sis mesos d’espera, segons va anunciar la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Ahir el Consell de Ministres va acordar també a proposta de la vicepresidenta Nadia Calviño autoritzar amb condicions l’opa d’IFM sobre Naturgy. Aquesta operació és probablement un senyal de confiança dels inversors en l’economia espanyola.

«El Govern és plenament conscient que ha d’aconseguir totes les garanties i cauteles. Volem inversió estable amb vocació de permanència», va dir Ribera. Entre les condicions destaca que durant els cinc anys següents a la data de liquidació de l’opa IFM haurà de recolzar en l’exercici dels seus drets de vot en la junta d’accionistes o en el consell d’administració la inversió de la companyia en «projectes vinculats a la transició energètica a Espanya que contribueixin a generar valor a llarg termini, siguin sostenibles i s’ajustin als estàndards de mercat en rendibilitat i perfil de risc», a més del manteniment del seu domicili social i la seu efectiva dels negocis a Espanya, així com de «part de la plantilla».

També haurà de mantenir una política de dividends «prudent que permeti escometre la política d’inversió vinculada a la transició energètica» i una política d’endeutament extern encaminada a mantenir la seva qualificació creditícia de grau d’inversió de la societat i que les ràtios d’endeutament no siguin superiors al fixat per la CNMC. També haurà de realitzar la difusió al mercat d’informació financera anual i semestral, així com la difusió de l’informe de govern corporatiu i un informe sobre la remuneració del consell.

A més, no podrà recolzar cap proposta de desinversió diferent de les que s’inclouen en el pla estratègic 2021-2025 que impliqui que perdi el control sobre les filials «que puguin posar en perill el bon funcionament de les activitats de transport i distribució d’energia elèctrica i gas natural a Espanya», ni tampoc cap proposta d’exclusió a les borses espanyoles, tret d’algunes excepcions (aquesta última condició té una vigència de tres anys, en comptes de cinc com la resta).