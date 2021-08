Tot i que les empreses turístiques segueixen per sota les previsions d’activitat a causa de la pandèmia, el sector serveis gironí ha seguit creant ocupació. Durant els mesos de maig i juny, el nombre de gironins donats d’alta a la Seguretat Social es va incrementar en gairebé 32.000. Actualment, hi ha 354.113 cotitzants, només dos mil menys que el juliol de 2019, coincidint amb una temporada turística rècord.

Les bones dades de creació d’ocupació també es noten en el descens de l’atur registrat. A la demarcació, al llarg del mes la taxa de desocupats s'ha reduït en un 10,7% i hi ha hagut 4.428 persones que han trobat feina. Percentualment, és la reducció més baixa arreu del país. L'arribada de l'estiu i de les vacances s'ha deixat notar, perquè tot i les incerteses per la variant delta, el sector serveis (que agrupa turisme i hostaleria) és el que més redueix atur. A més, aquest juliol, per primer cop d'ençà de l'esclat de la pandèmia, la xifra d'aturats a la demarcació se situa per sota dels 40.000. En concret, a comarques gironines ara hi ha 36.952 persones que busquen feina (un 13% menys en comparació amb el juliol del 2020).

Les dades d'atur del juliol a comarques gironines trenquen una barrera psicològica. Perquè per primera vegada des del coronavirus, la xifra de desocupats a la demarcació baixa per sota dels 40.000. No passava des de l'abril de l'any passat, quan l'estat d'alarma i el confinament van impactar de ple damunt el mercat laboral (i van fer disparar tant l'atur com els ERTOs).

A la demarcació, durant el juliol la taxa de desocupats s'ha reduït en un 10,7%. Percentualment, i com ja va passar al juny, aquest és el descens més gran que s'ha registrat arreu de Catalunya (on, de mitjana, l'atur ha baixat un 8,42%).

Aquesta nova davallada de l'atur se suma a les que el territori ha vingut registrant des del març. És, per tant, el cinquè mes consecutiu en què la taxa de desocupats va a la baixa.

En concret, durant el mes de juliol hi ha hagut 4.428 gironins que han trobat feina i han sortit de les llistes. I gairebé tres de cada quatre -en concret, el 73%- ho han fet al sector serveis (dins el qual hi ha l'hostaleria i el turisme). En concret, aquí l'atur s'ha reduït en 3.234 persones. Un reflex que s'ha entrat de ple en temporada d'estiu i que, malgrat les incerteses derivades per la variant delta, que han trastocat els viatges internacionals, el sector ha generat ocupació.

La reducció d'atur no només s'ha donat als serveis. També s'estén a la resta de sectors, tot i que en aquests casos, en menor de mesura. Durant el juliol, la indústria gironina ha reduït 282 desocupats; la construcció, 235, i l'agricultura, 134. Finalment, hi ha 543 gironins que no tenien cap feina anteriorment, i que també n'han trobada una.

Les comarques gironines tanquen el juliol amb 36.952 desocupats. Per trobar-ne una de similar, s'hauria de remuntar enrere en l'estadística fins al novembre del 2019 (quan a la demarcació hi havia 36.809 aturats).

En comparació amb el juliol del 2020, quan ja s'havia fet la primera desescalada, les xifres també milloren. Perquè ara mateix la demarcació té un 13,07% menys d'aturats que ara fa dotze mesos (en concret, 5.554 persones desocupades menys).

Dels 36.952 desocupats, la majoria es concentren al sector serveis (26.036). Al terciari el segueix la indústria (amb 3.907 desocupats), la construcció (3.468) i l'agricultura (1.179). Per últim, a comarques gironines hi ha 2.362 aturats a qui no els consten feines anteriors.

Reaccions

El Departament d’Empresa i Treball veu «indicis de consolidació de la recuperació» però demana «no enlluernar-se» i evitar «cofoismes» amb les dades de l’atur registrat del juliol, que a Catalunya cau per cinquè mes consecutiu i registra un descens del 8,4%, el més alt de la sèrie històrica. El secretari de Treball del Departament d’Empresa i Treball, Enric Vinaixa, va voler traslladar un missatge «d’optimisme moderat» en la roda de premsa de balanç mensual de l'atur, subratllant que està preocupat per l’atur de llarga durada i l’alt volum d’aturats menors de 25 anys.

Per la seva banda, CCOO va indicar que aquestes dades «evidencien una millora de l’ocupació i la dinàmica econòmica» si bé juliol sempre reflecteix «el comportament estacional del mercat de treball». Així mateix, el sindicat va subratllar que «la forta reducció de l’atur en el sector serveis sobretot en províncies molt turístiques explica en part» aquestes dades, que se segueixen donant en un mercat de treball amb elevada temporalitat i, per tant, «inestabilitat laboral». UGT també va lamentar que «es cronifica la precarietat laboral» i alerta que el 50% de la població aturada no cobra cap tipus de prestació.

Finalment, la patronal Pimec creu que les dades d’atur corresponents al juliol permeten ser «moderadament optimistes» pel que fa al creixement de l’ocupació, tot i que alerta que encara «no es pot parlar de recuperació». El secretari general de la patronal, Josep Ginesta, va recordar que el setè mes de l’any ha estat «atípic» en termes d’ocupació, ja que el conjunt de l'economia ve d'un període «amb caigudes importants d’afiliació i ocupació» per la pandèmia. A banda, Pimec va demanar «més celeritat» en la campanya de vacunació per accelerar la recuperació econòmica i va lamentar la lentitud en què han arribat diverses mesures.