El Consell de Ministres ha aprovat el «projecte de Llei pel qual s’actua sobre la retribució del CO2 no emès del mercat elèctric» que no és altra cosa que la retallada dels beneficis extres que reben les centrals elèctriques, principalment hidràuliques i nuclears, per l’alça dels preus del CO2. El text s’envia ara al Congrés però amb algunes modificacions, després de les al·legacions de les companyies i la revisió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i del Consell d’Estat, entre les quals destaca la rebaixa de la pretesa ‘destralada’ a les elèctriques dels 1.000 milions d’euros a uns 625 milions d’euros.

És a dir, la retallada ja no serà de prop del 25% dels ingressos de centrals nuclears i hidràuliques, com estipulava el text de l’avantprojecte, sinó que suposarà al voltant del 16% de la facturació mitjana d’aquestes instal·lacions.

El Govern ha inclòs un total de tres modificacions amb l’objectiu de garantir la «solvència» del projecte de llei. D’una banda, ha establert un llindar mínim del preu del CO2 el preu mitjà de la tona en els últims cinc anys, a partir del qual s’activa aquesta mesura. L’objectiu és, segons la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, garantir la «rendibilitat i viabilitat de la plantes».