Les obres d'ampliació de la C-66 al seu pas per Banyoles comportaran un sobrecost d'entre 1,5 i 2 milions d'euros, segons ha anunciat el director general d'Infraestructures, Xavier Flores. L'augment es deu a diverses millores tècniques que s'han fet al traçat en el tram de la variant de Banyoles. Això implica una modificació del projecte i per això el Departament ha decidit aturar els treballs que es feien en el tronc central de la via per tornar-s'hi a posar una vegada el projecte modificat estigui aprovat i minimitzar les molèsties. Es preveu que al gener es puguin reprendre les obres i s'acabin a principis d'estiu del 2022. Mentrestant, els operaris seguiran treballant en els enllaços d'aquesta via per tenir-ho enllestit a la tardor.

Les obres de la C-66 al seu pas per Banyoles no s'acabaran fins a l'estiu de l'any vinent. El principal motiu és que el Departament de Polítiques Digitals i Territori ha decidit fer canvis en el tronc central de la via i això implica aprovar un nou projecte modificat. Les incorporacions són una ampliació dels gàlibs i també altres millores en el ferm que han descobert una vegada han trepitjat el terreny.

Tot plegat suposarà un sobrecost d'entre 1,5 i 2 milions d'euros en el projecte final, que ja s'enfilava als 15 milions. A més, el Departament ha decidit que per minimitzar les molèsties en el trànsit de la via, els treballs es concentraran en mig any. Això vol dir que el Departament ha anunciat que fins a principis de gener no es treballarà més en la via de la C-66, quan previsiblement ja tinguin l'aprovació del projecte modificat. Aquests treballs haurien de durar fins al juliol de l'any vinent, segons el calendari establert.

Els enllaços, acabats a l'octubre

En paral·lel, els operaris seguiran treballant en les obres dels accessos a la via. Segons ha explicat el director general d'Infraestructures, Xavier Flores, els obrers seguiran sobre el terreny fins a l'octubre per finalitzar totes les rotondes projectades en els quatre accessos que té la C-66 al seu pas per Banyoles.A més, també es faran petits treballs per millorar l'asfalt i garantir la seguretat dels vehicles que hi circulin abans les màquines no tornin a trepitjar el terreny. Una vegada ho facin, hauria d'estar tot enllestit, tret del recorregut de la carretera, on s'està treballant en un tercer carril.L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha remarcat que aquesta decisió no vol dir que Territori deixi "arraconat" el projecte, sinó que implica "unes millores que costaran més diners" i que l'augment de la despesa l'assumirà el Departament de Polítiques Digitals i Territori.

El carrer de la Llibertat ja està obertMentre duren les obres de la C-66, l'Ajuntament ha anunciat que les obres del carrer de la Llibertat ja estan acabades i aquest mateix dimecres ja s'ha obert al trànsit. L'alcalde ha remarcat que és una manera de "descongestionar" el trànsit que hi pot haver en el municipi per les obres de la C-66.