BBVA ha tancat el primer semestre de l'any amb 360.000 nous clients a Espanya, la qual cosa suposa un 78% més que fins a juny de 2020. Del total, 172.109 clients van accedir al banc per primera vegada a través de canals digitals, el 48% del total dels clients i gairebé el doble que fa un any (92.493).

Segons informa l'entitat, els sis primers mesos de 2021 han marcat una fita en la captació mensual des de 2016, superant la incorporació de prop de 60.000 clients cada mes. Però el rècord l'ostenta el mes de març, amb 72.000 clients nous. En el que portem d'any, el banc ja ha captat el 65% del total dels clients captats durant 2020 (549.016).

L'entrada dels clients per canals digitals també continua la seva senda ascendent. Dels 360.000 clients que van entrar en el banc fins a juny, el 48% (172.109) ho van fer per canals digitals. Aquesta xifra gairebé duplica l'aconseguida en el mateix període de 2020, amb un total de 92.493 clients que accedien al banc per primera vegada a través d'aquests canals.

La pandèmia i les restriccions de mobilitat van impulsar l'ús dels canals digitals durant 2020, però la tendència no sols s'ha mantingut durant l'any 2021, sinó que s'ha accelerat, ja que en el que portem d'any ja s'ha superat aquesta xifra.

No obstant això, fins a juny un total de 186.972 clients van continuar optant per les oficines per a obrir un compte, un 71% més que en el mateix període de 2020, un període marcat pel confinament a causa de la primera ona de pandèmia. Però si comparem el creixement dels clients digitals enfront dels ‘físics’, novament s'imposa la digitalització.

En conjunt, el banc aconsegueix ja una xifra de digitalització dels seus clients a Espanya de més del 71%, la qual cosa suposa que set de cada deu ja opta per aquests canals per a relacionar-se amb el banc.