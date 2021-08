A un any de què es conegui l'opinió dels experts d'Hisenda sobre la reforma fiscal que vol abordar el Govern, la meitat dels ciutadans (58,6%) assegura que, tenint en compte els serveis públics i prestacions socials existents, la societat es beneficia poc o res del que es paga en impostos i cotitzacions. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi publicat aquest dimecres pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) realitzat sobre la base de 2.849 entrevistes telefòniques assistides per ordinador dutes a terme entre el 21 i el 29 de juliol de 2021 a persones majors de 18 anys de 1.007 municipis i 50 províncies.

L'estudi evidencia el descontentament dels ciutadans per com es gasten aquests ingressos que generen les administracions públiques amb els seus diners. Així, per exemple, entre els serveis públics i prestacions a les quals va a parar els diners dels impostos, els ciutadans consideren que es destina «molt pocs» diners a recerca en ciència i tecnologia (84% dels enquestats), en sanitat (70% dels enquestats) i en ajudes a les persones dependents (68%); mentre que les dues matèries a què consideren que es destina «massa» són defensa (30,4%) i obres públiques (12,1%), però el percentatge d'aquesta sensació de despesa «excessiu» és molt inferior a la de la despesa fallida.

Quan se'ls pregunta si pensen que haurien de millorar els serveis públics i les prestacions socials, encara que calgui pagar més impostos, un 20% dona suport a aquesta afirmació, mentre només un 5,1% creu que és més important pagar menys impostos, encara que això signifiqui reduir els serveis públics i prestacions socials. Al mig de les dues postures se situa un 29,2% dels enquestats.

En aquest sentit, un 46,2% dels espanyols considera que a Espanya es paga molt en impostos, mentre un 40,2% considera que es paga «regular». En la comparació amb Europa hi ha divisió d'opinions entre els que pensen que aquí es paguen més impostos que a altres països (39,6%) i els que consideren que es paguen menys (30,5%).

No paga més qui més té

Una de les respostes més clares dels ciutadans en l'enquesta és que a Espanya no paga més qui més té, afirmació que dóna suport el 81,4% dels enquestats. De fet, el 65,2% creu que els impostos s'haurien de recaptar a través de gravàmens directes com l'IRPF que varien segons la renda o la riquesa de les persones i empreses, en comptes de a través d'impostos indirectes com l'IVA que afecten a tothom, cosa que només dóna suport el 20,9% dels enquestats.