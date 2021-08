Un estudi de l’Airport Regions Council de l’any passat apunta que l’aeroport del Prat pot arribar fins als cent milions de viatgers davant els 52,6 milions del 2019 sense la necessitat d’ampliar la tercera pista. Per assolir a aquesta xifra, l’Airport Regional Council -entitat europea de la qual formen part, entre altres, la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona, Gavà i el Prat de Llobregat- proposa que les aerolínies augmentin l’ocupació dels avions i que utilitzin avions més grans. A més, considera que Girona podria actuar com a aeroport «secundari», en la línia de grans capitals europees com París, Londres, Munic i Moscou, i arribar als onze milions de passatgers (abans de la Covid se situava al voltant dels dos).

L’Airport Regions Council, que va tenir l’actual ministra de Transports, Raquel Sánchez, com a directora quan era alcaldessa de Gavà, conclou que la necessitat d’ampliar l’aeroport del Prat no és tan urgent -tal com apunta Aena- pel paper que podria jugar, entre d’altres, una major ocupació de les aeronaus i l’aeroport de Girona. L’estudi, en canvi, no fa entrar Reus en aquest escenari ni tampoc n’explica els motius.

Un dels eixos de l’estudi situa l’aeroport de Girona com a complementari del de l’aeroport el Prat i considera que podria acollir fins a onze milions de passatgers sense haver-hi de fer cap inversió addicional. En aquest sentit, recorda que les instal·lacions de Vilobí ja van actuar com a aeroport secundari quan Ryanair hi tenia una major activitat, convertint Barcelona en «l’única ciutat espanyola servida per dos aeroports».

Un altre argument a favor que exposa és que el trasllat amb tren fins al centre de Barcelona quan hi hagi alta velocitat a Vilobí seria de 30 minuts, un temps «homologable» al d’altres capitals europees que treballen amb dos aeroports. «Es posa en evidència que el temps previst des de l’aeroport de Girona al centre de Barcelona és similar –i en molts casos fins i tot menor- no només dels aeroports secundaris sinó principals», subratlla.

L’organisme, doncs, conclou que l’aeroport de la capital catalana té un «marge notable de creixement» en operacions i passatgers sense necessitat que la tercera pista s’allargui i insisteix que s’aprofiti el de Girona. Això sí, admet que operar en hores vall, renovar les flotes, ajustar les operatives internes i fer-ho des d’un aeroport secundari pot reportar «menys beneficis» a Aena i a les aerolínies. No obstat això, considera que són situacions que s’han donat en altres regions europees i no per això «cap aeroport ha deixat de generar beneficis» ni cap gran aeorolínia comercial ha entrat en pèrdues.