La factura de l'aigua a Catalunya és un 23% més cara que la mitjana espanyola. Segons un estudi presentat aquest dijous per Facua, el preu mitjà de l'aigua a Catalunya per un consum de 13 metres cúbics mensuals és de 25,47 euros, un import superior als 20,66 euros al conjunt de l'Estat. En cas que el consum baixi a 9 metres cúbics, la factura mensual baixa a 16,23 euros, un 9% superior a la mitjana espanyola. Barcelona és la ciutat catalana amb l'aigua més cara, amb diferències de preu que poden arribar al 61% en comparació amb la mitjana espanyola. Per altra banda, Girona és la capital catalana amb la factura més baixa, amb preus que poden arribar a ser un 30% inferiors en comparació amb la mitjana estatal.

En concret, el preu de l'aigua a Barcelona per un consum mensual de 9 metres cúbics és de 20,39 euros, un 37% més respecte a la mitjana. En cas que el consum pugi a 13 metres cúbics, la factura mensual puja a 33,22 euros, un 61% més.

A continuació apareix Lleida, amb una factura mitjana de 18,01 euros mensuals per un consum de 9 metres cúbics i de 26,24 euros per un consum de 13 metres cúbics. En el primer cas, les diferències en comparació amb la mitjana espanyola són del 21%, mentre que en el segon passen a ser del 27%. També per sobre la mitjana espanyola es troba Tarragona, amb una factura de 16,19 euros per un consum de 9 metres cúbics (+9% respecte a la mitjana) i de 23,92 euros per un consum de 13 metres cúbics (+16%).

L'única capital de província que es troba per sota dels preus del conjunt de l'Estat és Girona. La factura a la ciutat és de 10,35 euros mensuals per un consum de nou metres cúbics (-30%) i de 18,5 euros mensuals per un consum de 13 metres cúbics (-10%).

Diferències de fins al 479%

L'estudi de Facua, que inclou un total de 57 espanyoles, ha observat diferències en el preu de la factura de la llum de fins al 479%. Lleó és la ciutat on l'aigua és més barata, amb un preu de 4,84 euros al mes- tant per un consum de 9 metres cúbics com per un de 13 mestre cúbics-, mentre que Ceuta és la més cara, amb una factura mitjana de 28,04 euros per consums de 9 metres cúbics al mes i de 34,74 euros per consum de 13 metres cúbics.

Aquestes diferències es tradueixen en una diferència anual de 278,5 euros –abans d'impostos- per a consums de 9 metres cúbics i de fins a 329,33 euros per a consum de 13 metres cúbics.