La conselleria d’Empresa i Treball va abonar aquest dimarts les 90.285 ajudes per a treballadors en ERTO, en compliment de la convocatòria oberta a principis de juliol; tal com va anunciar en un comunicat. Aquesta transferència ha estat dissenyada per esmorteir part de la pèrdua de poder adquisitiu acumulada per part dels ocupats catalans, que s’han vist afectats durant llargs períodes de temps per un expedient de suspensió temporal. L’import d’aquestes ajudes és de 600 o 700 euros, depenent del temps que els beneficiaris faci que estan en ERTO.

La conselleria dirigida per Roger Torrent dona així compliment en temps i forma amb els compromisos adquirits, evitant retards sobre part de les ajudes com sí que va passar en la primera edició de transferències repartides a l’abril. Aleshores els problemes de coordinació entre el Departament de Treball i el SEPE –dependent del Ministeri de Treball– van provocar que un terç dels beneficiaris cobrés diverses setmanes tard les seves assignacions.

El Departament de Treball ha fet efectiu el pagament a un total de 90.285 persones, sobre el total de 104.174 sol·licituds rebudes. D’aquestes es pot restar les duplicades i les que han sigut desestimades pel no compliment dels requisits, un total de 8.441. I les 5.448 sol·licituds restants seran abonades una vegada els seus sol·licitants regularitzin els deutes pendents que tenen amb l’Administració. Dels pagaments abonats, 66.967 persones han rebut un ingrés de 700 euros, en fer més de 90 dies que estan en ERTO, i 23.318 persones més han rebut 600 euros, al fer 90 dies o menys que estan en ERTO. El pressupost destinat per emprendre les transferències ha sigut finalment de 60,8 milions d’euros, segons va detallar la conselleria.