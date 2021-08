Endesa duplica els treballs de manteniment de la xarxa elèctrica de Catalunya sense haver d'interrompre el servei entre 3 o 4 hores, tal com passava fins ara. La companya va informar que aquest any es realitzaran més de 4.600 actuacions arreu de Catalunya, la qual cosa permetrà millorar la qualitat del subministrament sense afectar-ne la seva continuïtat. Per a fer-ho, Endesa va anunciar que «redoblarà els esforços» en l’eficiència de les actuacions de manteniment i en la figitalització de tota la xarxa de distribució.