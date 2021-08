El Circuit de Barcelona –Catalunya de Montmeló ha acollit aquest dissabte una competició de vehicles autònoms fets per equips d'estudiants provinents de diverses universitats d'arreu del món. Aquesta categoria permet fer-se una idea de com seran els cotxes del futur perquè probablement no necessitaran conductor, així ho defensen els seus participants.

La cursa s'inclou dins l'11a edició del Formula Student Spain (FSS), organitzada per la Societat de Tècnics d'Automoció, que va arrencar dimecres després d'un any de pausa per la pandèmia. Aquesta edició ha estat marcada per les mesures contra la Covid, que han obligat a reduir a 40 els equips participants i a exigir la pauta completa o una prova d'antígens negativa als assistents.

Com és habitual, la competició ha comptat amb diverses categories, entre elles la de vehicles elèctrics i de combustió. Amb tot, la que més expectació ha creat és la destinada als vehicles 'driverless', una modalitat que el 2018 va començar com una demostració i que a dia d'avui és una de les principals apostes de futur del Formula Student Spain. De fet, segons el president de la FSS, Robert López, aquesta és una "competició de talent" i els estudiants que hi participen estan "molt valorats perquè tenen un màster accelerat de com crear un vehicle, dissenyar-lo, organitzar-lo i fins i tot vendre'l". De fet, sobretot els equips alemanys tenen connexions amb fabricants de proveïdors que estan treballant conjuntament per experimentar algunes solucions que "posteriorment es veuran al carrer".

A la competició de vehicles autònoms s'hi han inscrit set equips, però només quatre han passat la inspecció tècnica prèvia. Dos d'ells eren catalans: l'UPC EcoRacing de Terrassa i el BCN eMotorsport de l'ETSEIB. Els altres dos competidors eren estudiants dels Països Baixos, concretament de la University Racing Eindhoven, i un equip mixt de joves nord-americans d'Oregon i alemanys.

En declaracions a l'ACN, Marta Miranda, estudiant de màster d'enginyeria industrial i membre del BCN eMotorsport ha considerat que aquesta és una competició "d'innovació total" a la qual s'hauria d'apuntar tothom a qui li agradi aquest món encara que "la fórmula 1 no sigui el que més l'apassiona". De fet ha destacat que "és una manera d'aprendre increïble" tot subratllant que és un luxe que la universitat inverteixi "tants diners en aquest projecte" i que hi hagi empreses que "hi estiguin apostant". Segons ella, això permet potenciar la gent jove i que Catalunya "pugui aspirar" a fer-se un lloc en aquest sector.

Per la seva banda, Dion Engels, membre de la University Racing Eindhoven, ha explicat que el seu equip ha estat treballant dos anys en el prototip de vehicle autònom que aquest dissabte ha competit. En el projecte hi han participat 15 estudiants, però només vuit han pogut venir a Catalunya a causa de les restriccions imposades per l'organització. Ell no té cap dubte que els cotxes sense conductor són el futur i que en pocs anys ho podrem veure al carrer.

Segons el president de la FSS, aquesta edició ha estat "molt complicada de definir" per totes les mesures "d'aïllament, bombolles i tests" que han hagut de fer. "El repte ha estat superar la covid", ha resumit tot detallant que el mes de febrer tenien 88 equips inscrits i que en el darrer més la xifra ha baixat a 44. El principal detonant d'aquest descens ha estat que molts equips alemanys han decidit no venir per la cinquena onada de la pandèmia, ja que els comportava haver de fer una quarantena estricta en tornar al seu país.

El FSS s'ha dividit, un any més, en proves estàtiques i proves dinàmiques. Excepcionalment, però, enguany les estàtiques s'han fet a distància, via 'online' per precaucions sanitàries. Les proves dinàmiques van començar el 4 d'agost i s'allargaran fins diumenge.