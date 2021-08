La llei de control horari, que va establir l’obligació de les empreses de comptar amb un sistema amb el qual portar un registre de les jornades laborals, no ha millorat el problema de les anomenades «hores extres encobertes». Malgrat que fa més de dos anys que va entrar en vigor (al maig de 2019), a dia d’avui la meitat dels treballadors espanyols realitza encara hores extres que no estan controlades o pagades, segons revela un recent informe elaborat pel portal de ocupació Infojobs.

Pel que fa al control horari, un de cada quatre treballadors enquestats assenyala que la seva companyia no efectua aquest registre d’hores. En aquest sentit, els joves d’entre 16 i 24 anys i els d’edats compreses entre els 55 i 65 anys són els que en major proporció indiquen no estar sent sotmesos a un control horari per part de la seva empresa (29%).

A més, tampoc s’han reduït les hores extres no pagades per l’empresa. En aquest sentit, el 19% dels més de 4.700 professionals enquestats assenyala que realitza entre 1 i 2 hores més de la seva jornada laboral a la setmana, i que aquestes no estan controlades o remunerades. Per part seva, el 19% assegura que treballa entre 3 i 5 hores de més; mentre que el 13% afirma que fa més de 5 hores extra a la setmana sense rebre cap compensació econòmica.

Edat i comunitat autònoma

En aquest aspecte, són els joves de 16 a 34 anys els que conformen el segment que es troba més malparat: fins a dos de cada tres (el 62%) fa més d’una hora extra a la setmana no controlada ni pagada en el seu lloc; i el 35,5% fa tres o més.

A més de per l’edat, les diferències es perceben en funció del lloc de residència. Els madrilenys (45%) són els que més hores extres realitzen sense rebre cap tipus de compensació per part de la seva empresa. La situació dels mateixos s’ha agreujat en l’últim any a causa de la COVID-19: en la passada onada de juny de 2020, la dada era del 38%. Els professionals catalans (38%) i bascos (36%) són, després dels madrilenys, els que més hores extres efectuen.

Andalusia és la comunitat amb un major percentatge de treballadors la jornada laboral completa dels quals ha estat reconeguda i pagada (el 14%), també és l’autonomia en la qual es realitzen u nombre d’hores extra superior: gairebé un 40% dels andalusos fa més de 3 hores extra a la setmana no pagades.

Qüestió de gènere

D’altra banda, l’informe d’Infojobs destaca que en aquelles empreses on es dóna una major presència femenina en llocs directius i més facilitats per a la conciliació, les hores extres realitzades descendeixen. A més, es reconeixen i remuneren en major mesura.

En concret, a les companyies amb més d’un 50% de dones en càrrecs de responsabilitat, el percentatge d’hores extra pagades ascendeix al 62%. Per contra, en les empreses on el percentatge de dones en llocs directius no arriba al 5%, aquesta dada cau al 49%. De fet, la progressió que existeix és directament proporcional: quan el percentatge de dones directives comprèn entre l’11 i el 20%, el percentatge d’hores extra remunerades puja al 54%; i en companyies amb entre un 21% i un 50% de dones directives, la dada arriba fins al 60%.

En aquelles empreses on hi ha facilitats per conciliar, el percentatge d’hores extra pagades és del 58%, davant del 49% d’aquelles altres en què la conciliació és complicada. El mateix succeeix amb el nombre d’hores extra realitzades: el 55% de les empreses amb més d’un 50% de presència femenina en direcció no realitza cap hora extra; percentatge que baixa al 40% quan parlem d’empreses amb entre un 5% i un 10% de dones que es troben en càrrecs directius.