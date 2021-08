El sector carni està aquests dies pendent de dos fenòmens que poden capgirar completament la dinàmica del mercat. El primer és la reducció, des de fa uns mesos, de la demanda de porc per part de la Xina, un mercat que fins ara ha catapultat les exportacions de les indústries de la província fins a uns volums de rècord. El segon és l’expansió de la pesta porcina africana als països de la Unió Europea, i aquest últim és el que més temen ara mateix els productors i elaboradors.

Segons explica el director adjunt de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrniques (FECIC), Ignasi Pons, «els dos escenaris ens preocupen, però sobretot el de la pesta». El 16 de juliol Alemanya va informar del primer cas de pesta porcina en una granja domèstica. Aquesta malaltia està causada per un virus que no afecta els humans, però que és letal per als porcs. Això pot comportar l’aïllament de les granges i el bloqueig automàtic de les exportacions durant períodes llargs de temps. Pons es mostra contundent: «Si la pesta porcina arriba aquí, les conseqüències poden ser devastadores per al sector».

A Girona la indústria càrnia és la punta de llança de les vendes estrangeres de l’empresariat. Fins ara les exportacions han ajudat a proveir de porc altres regions com la Xina, que precisament a causa de la pesta porcina es van quedar sense aquest producte (250 milions de porcs) i van haver de buscar-lo a fora.

Les indústries gironines han ocupat part del forat que ha deixat el virus al gegant asiàtic, però les tornes poden canviar dràsticament si el virus entra a la província. De moment, està circulant a Alemanya i alguns països de l’Europa de l’Est, però la taca es va fent gran mica en mica i el sector tem que tard o d’hora pugui creuar els Pirineus. Els primers casos del virus es solen detectar en porcs senglars, però tot i les mesures de prevenció, la pesta pot entrar a les granges a través de diversos factors, com ara eines, roba o vehicles contaminats. «Estem treballant perquè no entri. Estem fent feina de conscienciació per garantir mesures de bioseguretat i evitar-ne l’entrada, perquè amb la quantitat de senglar que tenim i amb la nostra orografia seria molt difícil atacar-lo. En el moment que ho faci haurem de tancar les exportacions i ho haurem de tancar tot», assegura Pons. Alemanya és, juntament amb Espanya, una potència mundial en la producció i venda de porcí. La irrupció de la pesta en terres germàniques obre per a les càrnies gironines una nova oportunitat per col·locar els seus productes allà on Alemanya no ho pugui fer. Però la proximitat del virus fa que el sector vagi amb peus de plom i visqui els esdeveniments amb més preocupació que interès.

Pons també alerta que si la pesta penetra també en territori espanyol, el preu del porc es podria ensorrar, ja que l’enorme quantitat de porc no podria sortir de la Unió Europea. «És una maquinària que va a tota pastilla i està pensada perquè no pari».

Buscar alternatives

L’altre focus de preocupació de la indústria és la recuperació del mercat xinès. Al juny el gegant asiàtic va frenar les importacions de porcí, un fet que Pons atribueix a la superació de la crisi de la pesta porcina que ha llastat el país els darrers dos anys, i als esforços per potenciar la indústria ramadera amb diverses macrogranges. «Sabiem que podia passar, ja fa temps que treballem cercant mercats alternatius. La Xina no deixarà d’importar, però sí a aquests volums actuals».

El director adjunt de Fecic proposa buscar nous mercats per compensar la possible baixada de les exportacions a la Xina, com ara els Estats Units, Corea del Sud o el Japó.