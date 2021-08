Quines lliçons deixa el coronavirus al sector industrial? Com ha aconseguit Stadler esquivar la crisi?

L’any 2020 ha estat extremadament complex. Des del punt de vista laboral la resposta va ser magnífica reaccionant de manera àgil durant el primer estat d’alarma per a implantar el teletreball en aquells llocs en els quals era possible i compromesa amb el manteniment de l’ocupació i amb el negoci dels nostres clients. La planta ha donat el millor de sí mateixa per complir compromisos amb els clients, aconseguint nous contractes a Espanya. I en l’àmbit internacional hem incrementat cartera de comandes i plantilla.

El pla dels fons Next Generation-UE és clau per a la recuperació de les firmes del sector?

Els fons europeus són, abans de res, una oportunitat per accelerar les transformacions que necessita el teixit productiu del nostre país, incrementar la seva competitivitat i reduir la bretxa existent respecte les economies més potents de la Unió Europea.

Què cal fer per «seduir» tres multinacionals de forma consecutiva i seguir com a màxim executiu del grup a Espanya?

La clau rau en l’aposta per la innovació, que ha permès mantenir a València no només una estructura organitzativa dedicada a l’assemblatge, sinó tot un centre tecnològic on s’analitza la demanda del mercat per investigar, dissenyar i, posteriorment, fabricar productes que satisfacin de manera competitiva les necessitats de la societat.

La indústria del ferrocarril, està cridada a ser un dels motors d’aquesta propera estirada econòmica?

L’economia d’aquells països on la indústria té un major pes ha resistit millor aquesta crisi, amb menors baixades del PIB, menor destrucció d’ocupació i una recuperació més ràpida. Cal apostar decididament per l’increment del pes de la indústria en l’economia espanyola, especialment, la d’aquella que controla tota la cadena de valor d’un producte perquè, en tenir més potencial de desenvolupament de la R+D+I, genera major valor afegit al territori, creant ocupació de qualitat. El ferrocarril està cridat a jugar un paper fonamental dins del procés de descarbonització de l’economia i, concretament, de la mobilitat.

Les autopistes ferroviàries a Europa són l’alternativa per garantir el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 2030?

L’Agència Europea del Medi Ambient considera el ferrocarril com el mitjà de transport més sostenible perquè representa el 0,5% del total de les emissions vinculades a aquest sector. Per això, el Pacte Verd Europeu vol que el 30% del transport de mercaderies que es mou per carretera sigui captat pel tren, elevant la xifra fins al 50% el 2050. I per aconseguir aquest objectiu les autopistes ferroviàries juguen un paper clau.

Alguns trens també fan servir combustibles fòssils.

Aquesta manera de transport ha d’afrontar un altre repte, ja que es calcula que al voltant del 45% de la xarxa europea està pendent d’electrificar, el que obliga a l’ús del dièsel en aproximadament el 20% del trànsit. Aquesta situació exigeix​a la indústria impulsar el desenvolupament de nous combustibles que constitueixin una alternativa econòmica i sostenible a la completa electrificació de la xarxa. En aquest context, hi ha dues tecnologies cridades a liderar la transició energètica: l’hidrogen i les bateries elèctriques. Per a ambdues tecnologies, Stadler ja disposa de solucions innovadores per als nostres clients.

La locomotora Eurodual, dissenyada i fabricada íntegrament a la planta valenciana, ha revolucionat el mercat europeu del transport de mercaderies. És una garantia de futur per a la factoria i la seva internacionalització?

El que en realitat garanteix el futur és la nostra aposta per la innovació a la qual m’he referit abans. I, efectivament, bon exemple d’això és la locomotora Eurodual, ja que ofereix la major capacitat de càrrega del mercat juntament amb un desgast mínim de la infraestructura, incrementant l’eficiència de les operacions. L’Eurodual ha estat capaç d’arrossegar un tren de 2.052 tones al túnel del Pertús, que compta amb rampes de fins al 18 per 1.000. Això suposa que els trens de 750 metres ja poden creuar la frontera amb França arrossegats per una única locomotora, convertint-la en l’autèntica locomotora del corredor mediterrani.

Stadler genera més del 90% del seu negoci a l’exterior. Això canviarà a partir d’ara després d’aconseguir part del recent contracte de Renfe?

Creixerem tant com puguem. A Espanya s’estan desenvolupant projectes ferroviaris que seguim amb molt d’interès. A més de la nostra activitat a la Comunitat Valenciana, Catalunya és un mercat molt important per a nosaltres, on ja hem venut trens i locomotores. També prestem serveis de manteniment a les Balears i ens agradaria créixer més allà. La nostra proposta de valor es centra en oferir el cost del cicle de vida del vehicle més econòmic posant especial èmfasi en l’eficiència, en la fiabilitat i en la disponibilitat. Es tracta d’un concepte que està molt assumit a Europa però no tant a Espanya, que tendeix a valorar més el preu d’adquisició i no el cost durant tota la vida útil del vehicle.

Parlem del corredor mediterrani. Els empresaris valoren avenços en aquesta infraestructura que tant demanen per al transport de mercaderies, tot i que «va molt lent» i alerten de «colls d’ampolla» a França. Com ho veu?

Es tracta d’un projecte necessari per millorar les opcions logístiques i així incrementar la competitivitat del teixit productiu. A més, permetrà transvasar càrrega de la carretera al ferrocarril facilitant complementarietats. Estem davant el projecte logístic més ambiciós dels últims anys, amb una complexitat tècnica considerable que explica, tot i que no justifica del tot, el ritme d’execució que porta.

Segons dades del Govern, el transport de mercaderies en ferrocarril ha caigut en els últims quatre anys un 13%. Just el contrari del que passa a països de l’eurozona com Alemanya, França o Itàlia, on ha crescut entre el 12 i el 17%. Què es pot fer?

És un tema complex perquè hi ha nombrosos factors que influeixen directament en ell. Requereix punts de concentració de càrrega per a maximitzar la utilització de la capacitat sense reduir freqüències. La seva competitivitat s’optimitza en distàncies entre 400 i 1.000 quilòmetres. Necessitem estandarditzar la longitud dels nostres trens a 750 metres.