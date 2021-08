Cada estiu, en aquest any les condicions poden ser més favorables, s’intensifiquen els incendis forestals arreu del territori, provocant en molts casos greus efectes ecològics sobre els ecosistemes i la fauna silvestre sense oblidar les tones de diòxid de carboni emeses a l'atmosfera. Recordeu que només el 2020 es van comptabilitzar 7.745 sinistres en què van cremar 65.923 hectàrees. Davant d’aquest greu problema, el sector del Boví de Carn reivindica, com també ho ve fent el de l'oví, el paper essencial que juguen els ramats en la prevenció durant tot l'any i, a més, de forma molt econòmica i sostenible, ja que la alternativa als caps de bestiar, o col·loquialment anomenades vaques-bomberes, requereix de gran quantitat de maquinària pesada i l’ús de combustibles fòssils contaminants, al qual s'afegeix el risc per a la integritat de milers de persones que participen en l’extinció. No hi ha res que netegi i mantingui millor les muntanyes que les vaques», segons el president de Provacuno després de posar en valor aquest treball silenciós i no prou conegut ni reconegut, que exerceix el bestiar els 365 dies de l'any. Convé recordar que la gran majoria dels incendis que minven els nostres boscos, deveses i muntanyes està directament o indirectament relacionada amb l'abandonament del medi rural. En conseqüència, hi ha gran quantitat de biomassa o vegetació seca fàcilment inflamable que augmenta el risc d'incendis durant l'estiu, que avancen amb enorme velocitat davant la inexistència de cultius o pastures «modelats» per l'home durant segles que actuïn com a tallafocs.