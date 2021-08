El nombre d’afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol va créixer a totes les comarques de Catalunya. A les comarques gironines, La Selva i la Cerdanya van liderar l’augment de l’afiliació a la Seguretat Social, pujant un 8,8% i 8,7% respectivament en comparativa amb l’exercici anterior. Pel que fa a l’augment respecte al mes anterior, la Cerdanya va destacar també amb un 3,8% d’afiliats més que els que estaven registrats al juny, darrere de l’Alt Empordà, que va augmentar de juny a juliol un 4,4%. Al seu torn, la Garrotxa va ser la comarca que menys va augmentar.

En les dues comarques on més va incrementar l’ocupació, es va produir especialment gràcies al sector serveis pel que fa a La Selva i, en segon lloc, gràcies al sector industrial i al de la construcció pel que fa a la Cerdanya. Seguint la tendència liderada per aquestes dues comarques, a la resta també va augmentar l’afiliació respecte a l’any 2020. El Baix Empordà, en tercer lloc, ho va fer un 7%, mentre que el Ripollès va augmentar un 5,5% i les comarques de l’Alt Empordà, el Gironès i el Pla de l’Estany ho van fer a les tres en un 5,3%. En menor mesura també va créixer la Garrotxa, augmentant l’ocupació un 4,4% respecte a l’exercici anterior.

Pel que fa a la comparativa amb el mes de juny, la pujada també és present a totes les comarques. Amb l’Alt Empordà i la Cerdanya al capdavant, el Baix Empordà va obtenir al juliol un augment d’un 3,7%, mentre que la resta de comarques van incrementar l’ocupació respecte al mes anterior però no de manera tan pronunciada. La Selva va créixer un 2,9% i el Gironès un 2,1%. A la cua s’hi van situar el Ripollès, el Pla de l’Estany i la Garrotxa, amb augments d’1,4%, 1,1% i 0,8% respectivament.

En l’àmbit català, a 31 de juliol, la xifra de persones inscrites a les llistes de la Seguretat Social es va situar en 3.362.507, un 4,8% més que en l’exercici anterior i un 1,2% més que al juny. Segons l’Idescat, l’augment interanual del nombre d’afiliats per sexes va ser més elevat en les dones, amb un 5,4% més d’ocupació, mentre que un 4,2% més d’homes es van afiliar a la Seguretat Social. Un altre punt a destacar sobre les últimes dades de l’Idescat és el fet que el nombre d’afiliats estrangers, un 8,7% més, va créixer a major ritme que el nombre d’afiliats de nacionalitat espanyola, que va pujar un 4,1%. De fet, en tan sols dues comarques es va donar la situació oposada, essent una d’aquestes la Cerdanya, on els afiliats estrangers van augmentar un 4,1% i els de nacionalitat espanyola un 9,4%. Contràriament, l’Alt Empordà se situa com una de les comarques catalanes amb més afiliació estrangera, amb un 22,7%.

Per sectors

Les afiliacions a la Seguretat Social van créixer a tots els sectors, tot i que ho van fer de forma desigual. L'increment interanual al sector serveis va ser del 5,8%. Paral·lelament, la construcció va créixer un 3,6%. Al sector industrial l'afiliació també es va incrementar un 2% i, finalment, l'agricultura va ser el sector que menys afiliats va guanyar, només augmentant un 1%.