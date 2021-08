Unió de Pagesos (UP) rebutja la nova normativa que vol implantar la Unió Europea per acabar amb la producció d’aviram en gàbies. Alerten que actualment el 83% de la producció d’aviram a Catalunya es fa amb gàbies i que eliminar-les suposaria una inversió de més d’un milió d’euros en una explotació mitjana d’entre 50.000 i 60.000 animals. Alerten, a més, que canviar el tipus de producció no cobriria la demanda i que per tant s’hauria d’importar carn i ous de fora i que aquests no complirien la normativa. El sector de l’aviram recorda, a més, que encara estan pagant les inversions del 2012 per ampliar les gàbies seguint la nova normativa de benestar animal i que la COVID-19 els ha causat pèrdues d’un 25% pel descens de vendes en restauració.

Impossible produir

El responsable de Sectors Ramaders a la Comissió Nacional Permanent d’UP, Jordi Armengol, diu que si finalment la Unió Europea obliga a canviar el sistema de producció, serà impossible produir l’aviram necessari per cobrir la demanda actual. En conseqüència, alerta, caldrà importar producte d’altres països que, a més, no complirà la normativa de benestar animal que reclama la UE. Jordi Vilamajó, membre de l’Executiva de l’Aviram d’UP, afegeix que la disminució de l’oferta implicarà el tancament de granges i, per tant, la despoblació del territori. A més, l’eliminació de les gàbies d’aviram suposarà també un «encariment de la producció» ja que s’hauran d’habilitar les granges i traslladar els animals de la gàbia al terra. Josep Maria Baqués, responsable nacional d’Aviram d’UP, concreta que s’hauria d’invertir en treure la instal·lació que hi ha dins el galliner -una instal·lació renovada fa 10 anys i que encara no s’ha amortitzat- i fer-ne una de nova. «No es poden posar gallines a terra sense que tinguin uns menjadors, uns abeuradors i uns nius on puguin entrar a pondre ous i des d’on es pugui recollir la posta», explica.