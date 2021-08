CCOO ha interposat aquest dilluns dues denúncies contra Glovo davant la Inspecció de Treball per les seves "trampes" davant la llei rider, a quatre dies de la seva entrada en vigor. "Una de les querelles és per alertar que gran part dels repartidors de Glovo continuaran treballant com a autònoms a la plataforma de repartiment a domicili, tot i que la llei rider imposa la seva contractació laboral", ha apuntat el secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO, Carlos Pellejero. "I l'altra denúncia és per les condicions de treball als supermercats de l'start-up, amb una plantilla amb nivells de subcontractació i externalització que entenem que frega la cessió il·legal de treballadors", ha continuat Pellejero.

De fet, CCOO titlla de "retorçat i enganyós" el nou model de contractació 'inèdit' que anuncia la companyia per seguir llogant riders autònoms sense incomplir la llei. "Es tracta de forçar la interpretació de la llei, escapar de la responsabilitat social i d'una fugida endavant, com sempre", ha criticat el secretari general de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya, Ramón González. "Estarem especialment vigilants perquè la llei rider per si sola no és la garantia de res", ha avisat González. Glovo ha anunciat que contractarà de manera directa 2.000 repartidors abans d'acabar el 2021 amb horaris i retribucions fixes, però CCOO calcula que uns 8.000 repartidors quedaran fora i continuaran essent autònoms que Glovo voldrà llogar gràcies al "nou model inèdit".

Denúncies a Glovo a les principals ciutats d'Espanya

Les dues denúncies de CCOO de Catalunya contra Glovo s'engloben dins la campanya 'Prou d'excuses, laboralització ja!', que el sindicat ha posat en marxa per aconseguir l'aplicació de la llei a diverses empreses de plataforma digital i millorar les condicions laborals dels treballadors del sector. Segons el secretari general de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya, aquesta acció es preveu replicar properament a les principals ciutats d'Espanya on opera Glovo amb la intenció que elimini definitivament els autònoms de la seva plantilla i contracti directament tots els repartidors de la seva flota. "Hem decidit actuar d'una vegada", ha afirmat González.

A banda d'aquesta acció de denúncia davant la Inspecció de Treball, CCOO també es va concentrar davant la seu de Glovo el 22 de juliol passat i recentment ha cedit un espai a la seva seu de Barcelona perquè els riders puguin anar al lavabo, refrescar-se o descansar entre comandes, en ple estiu i davant la "manca de resposta" de les plataformes digitals.