La Generalitat ha acordat injectar 19 milions d'euros al Circuit de Catalunya per compensar les pèrdues corresponents a l'any 2021 i permetre que es puguin iniciar les negociacions per renovar els contractes amb la Fórmula 1 i el GP Motociclisme. En els acords de govern del juliol passat, l'executiu ja va publicar una transferència d'11,1 MEUR, mentre que la injecció dels 7,9 MEUR restants es va difondre dies més tard al portal de transparència, segons ha avançat aquest dilluns 'NacióDigital' i ha pogut confirmar l'ACN. Els primers 11,1 MEUR provenen del fons de contingència per a imprevistos, mentre que els 7,9 MEUR restants els aportarà el departament d'Empresa i Treball a través de dues transferències.

Per una banda, cinc milions d'euros surten del pressupost d'Avançsa –l'empresa participada per la Generalitat encarregada d'impulsar la reconversió industrial del país-, mentre que els altres 2,9 MEUR provenen de l'Institut Català de Finances (ICF) i d'un programa sobre emprenedoria que ja ha finalitzat.

Cada any, la Generalitat transfereix recursos per compensar les pèrdues del Circuit de Catalunya, que és deficitari des del 2009.