Repsol ha donat llum verda al seu primer projecte renovable als Estats Units. La companyia ha pres la decisió d’invertir en Jicarilla, un projecte fotovoltaic situat al nord-est de Nou Mèxic que consta d’una potència total instal·lada de 125 megawatts. Aquest projecte s’emmarca dins l’adquisició del 40% de la companyia nord-americana Hecate Energy, especialitzada en el desenvolupament de projectes fotovoltaics i de bateries per a l’emmagatzematge d’energia.

Amb seu a Chicago, Hecate Energy compta amb una cartera de projectes renovables i d’emmagatzematge en desenvolupament de més de 40 gigawatts (GW). D’ells, 16,8 GW corresponen a projectes fotovoltaics i d’emmagatzematge associats a aquests actius, que es troben en fase avançada de desenvolupament, i 4,3 GW pertanyen a una plataforma de bateries per a l’emmagatzematge d’energia. Repsol tindrà la possibilitat de comprar la totalitat de l’accionariat de Hecate Energy un cop passats tres anys des del tancament d’aquesta transacció, registrat el passat 25 de juny; però, mentrestant, pot utilitzar la cartera de projectes de la companyia americana per desenvolupar els seus propis projectes.

És el cas del projecte fotovoltaic de Jicarilla, que, en realitat, són dos projectes de 62,5 megawatts (MW) cadascun associats a un contracte de compravenda d’energia a llarg termini (PPA). «Això vol dir que no entrarem en el retail ni al costat del client als Estats Units. Però, és clar, construirem una posició al país per negociar acords de compra d’energia. I això no és del tot nou per a Repsol. Vull dir que avui tenim una posició en el mercat nord-americà. Venem gas dia rere dia», va explicar el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, a la conferència d’analistes després de la presentació de resultats de fa una setmana.

«L’estratègia és anar pas a pas, treure projectes en cartera de la cistella de projectes que podria tenir Hecate i aprofitar aquesta opció per a desenvolupar a Repsol projectes propis», va afegir. Al continent americà, a més dels projectes d’Hecate, com a part de la seva aliança d’empreses amb el grup Ibereólica Renovables, Repsol també té accés a Xile a una cartera de projectes eòlics i solars en operació, construcció o desenvolupament de més de 1.600 MW fins a l’any 2025 i la possibilitat de superar, gràcies a aquesta aliança, els 2.600 MW el 2030.