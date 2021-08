Les aportacions a plans de pensions es van reduir un 94% el primer semestre del 2021, en registrar unes captacions per import de 79 milions d’euros, que contrasten amb els 846 milions del mateix període de l’any anterior, un descens que podria estar provocat , entre altres factors, per la reducció de l’aportació màxima dels plans de pensions amb dret a deducció en l’IRPF.

A finals d’octubre, el Govern va incorporar al projecte de pressupostos generals de l’Estat de 2021 una retallada de 8.000 a 2.000 euros en l’aportació màxima dels plans de pensions individuals amb dret a deducció en l’IRPF. Aquest canvi va entrar en vigor l’1 de gener.

Les dades de Vdos mostren que en el primer semestre d’aquest any els plans de pensions van registrar uns increments del patrimoni respecte al mateix període del l’any anterior del 4,89%, de manera que el total es situa en 81.212 milions d’euros.

No obstant això, de l’increment de 3.786 milions als que equival aquest 4,89%, només 79 milions es corresponen amb captacions, mentre que els 3.707 milions restants es deuen a un rendiment positiu de les carteres.

Pel que fa al 2020, la diferència és notable: en el primer semestre es van registrar captacions per 846 milions d’euros i un rendiment negatiu de les carteres de 3.874 milions.

Pel que fa a les aportacions a fons d’inversió, s’han registrat captacions de 17.378 milions al primer semestre, davant dels reemborsaments de 1.738 milions del 2020, un canvi que es deu, principalment, als efectes de la crisi de la Covid. La fiscalitat dels fons d’inversió no ha canviat per a aquest any, de manera que podria donar-se una preferència dels estalviadors per aquests vehicles davant els plans de pensions.

«És molt difícil afirmar que l’excés d’aportacions als plans de pensions sobre el límit s’estigui invertint en els fons d’inversió. En l’últim any, els estalviadors espanyols estan invertint molts diners en fons i carteres, i potser part d’aquesta inversió tingui com a objectiu la jubilació», va dir el director de Negoci de BBVA Asset Management, Luis Vadillo.