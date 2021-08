CCOO ha iniciat des de Catalunya una ofensiva per tota Espanya contra el nou model laboral de Glovo. A quatre dies que entri en vigor la nova «llei Rider», el sindicat redobla la seva pressió sobre la principal operadora del delivery per a evitar que el seu esquema basat a combinar autònoms i assalariats per a exercir tasques similars s’estengui cap a altres activitats. La central ha presentat dues denúncies a la inspecció de Treball contra la plataforma digital de repartiment, una contra l’ús del que consideren falsos autònoms en la seva operativa i una altra per cessió il·legal de treballadors en la seva divisió de repartiment a través de dark stores; segons van fer públic ahir en roda de premsa. L’acció sindical de CCOO se suma a la ja avançada per UGT contra les noves pràctiques laborals de la companyia de les motxilles grogues. El pròxim 12 d’agost finalitza el termini de transició que el Govern va donar fa tres mesos a les plataformes digitals de repartiment per a adaptar els seus models a la nova legislació. I les diferents plataformes del sector que fins ara operaven amb falsos autònoms, tal com va sentenciar prèviament el Tribunal Suprem, han anat modificant els seus models laborals per a adaptar-se a la norma. Deliveroo ha anunciat la seva marxa, UberEats ha tirat de subcontractes i Glovo ha apostat per un model mixt, en el qual una flota de 2.000 repartidors assalariats fixos cohabitarà amb missatgers autònoms rotatius. Fins ara Glovo emprava uns 10.000 riders, encara que ara amb aquesta quota de treballadors fixos que assumiran major càrrega de treball el nombre total de repartidors presumiblement disminuirà.