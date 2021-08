Segon rècord històric consecutiu en el preu de l’electricitat en el mercat majorista. El cost del megawatt-hora de mitjana avui ascendirà fins als 111,88 euros, per sobre dels 106,74 euros d’aquest dilluns, segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE). L’increment dels preus del gas natural i del CO₂, que ha impulsat els preus durant els últims mesos, coincideix aquesta setmana amb una onada de calor que assotarà a tota Espanya des d’avui i que anticipa preus extraordinàriament alts durant els pròxims dies.

França té l’electricitat a 86,27 euros el megawatt hora, Bèlgica (87,62 euros), Països Baixos i Alemanya (90,73 euros). Davant d’Espanya només hi ha el Regne Unit (127,78 euros), que sol ser el país més car de tots, i Itàlia (113,44). I, de fet, fins i tot el regulador britànic ha advertit als seus consumidors que el preu de la factura energètica anual de 15 milions de clients augmentarà en 139 lliures a partir de l’1 d’octubre davant el canvi en les tarifes a causa de l’alça absurda del preu del gas.

Per a fer-se una idea, demà el preu del gas se situarà en els 43,30 euros el megawatt-hora, mentre l’any passat per aquestes dates se situava prop dels 16 euros amb dies en què fins i tot estava en 6, 7 o 8 euros. L’alça es deu a un augment de la demanda per l’alça del consum a la Xina i la falta de subministrament dels gasoductes russos. I el preocupant és que el mercat de futurs diu que així seguirà durant un temps. A l’elevadíssim cost del gas s’uneixen els drets d’emissió de CO₂ que se situen a l’entorn dels 55 euros, quan fa dos anys estaven en els 4 euros i l’alça de la demanda per l’onada de calor que s’inicia avui a Espanya.

A Espanya el preu de la llum se subhasta el dia anterior per hores. Les primeres energies a entrar solen ser les més barates (renovables i nuclears), però a vegades no arriben per a cobrir el total demandat, per la qual cosa s’afegeixen unes altres, que entren en últim lloc i solen ser les més cares (cicles combinats, però també la hidràulica que, excepte excepcions, marca el mateix preu que els cicles combinats pel cost d’oportunitat que suposaria que no entrés l’aigua). I la fixació de preus es regeix per un sistema marginalista, és a dir, el preu que es marca per a cada hora és el de l’última tecnologia que entra. Si hi ha una demanda alta, major necessitat de generació i, per tant, major possibilitat que entrin les tecnologies més cares al final.