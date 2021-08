El Banc d'Espanya ha sancionat el BBVA amb sis milions d'euros per dues infraccions greus relacionades amb el cobrament d'hipoteques a deutors amb pocs recursos.

Segons ha indicat el regulador a la seva pàgina web, l'entitat va incomplir el codi de bones pràctiques, un document que estableix les bases del model de protecció dels clients. L'adhesió a aquest model, tal com estableix el Real Decret-Llei 6/2012, és voluntària. Segons el Banc d'Espanya, el banc no va informar adequadament als seus clients de la possibilitat d'acollir-se a aquest codi i tampoc va detallar els supòsits en què es denegaven certes sol·licituds per part dels clients. La sanció és ferma i es troba en via administrativa.