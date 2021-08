Els salaris estan creixent a un ritme més de dues vegades superior en les petites i mitjanes empreses espanyoles que en les grans corporacions. Això ve provocat pel fort component sectorial que arrossega la crisi del coronavirus, amb grans cadenes hoteleres encara a mig gas i gremis com el de l'aviació amb una activitat sensiblement inferior a la del 2019, i al seu torn per la letargia que encara arrosseguen els mercats internacionals, amb uns nivells d'exportacions que van més lents que el creixent consum intern. Així es deriva de les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Hisenda sobre 'vendes, ocupació i salaris en grans empreses i pimes'.

Els sous, referits com a rendiment brut mitjà, en les grans empreses creixen des de principi d'any a un ritme de l'1,7%; mentre que si a aquest grup hi afegim les pimes, l'evolució salta fins al 4%. És a dir, entre les petites i mitjanes empreses les remuneracions es mouen d'una manera molt més dinàmica; tenint en compte, també, que parteixen de salaris més baixos. I aguanten, per ara, la poderosa empenta de la inflació; que al juliol era del 2,9%; el seu ritme més alt des de febrer de 2017. Amb tot, els treballadors de les pimes no estan perdent poder adquisitiu, però sí que n'estan perdent els de les grans corporacions.

«Al voltant de 2 punts es deuen als forts canvis sectorials, amb menor pes d’activitats amb baix nivell salarial», justifica Hisenda en el seu informe. És a dir, que quan s'estabilitzi la variable sanitària, el dinamisme en aquests rams pitjor pagats -com l'hostaleria- tornaran a agafar volada i la bretxa entre mides empresarials presumiblement s'anivellarà.

Exportacions debilitades

Les empreses petites pugen més -o baixen menys- el sou dels seus treballadors, perquè tenen més activitat.