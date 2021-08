Els texans Bustins van néixer a Castell-Platja d’Aro en plena efervescència dels canvis socials dels anys 60. Van créixer a la província, van fer el salt a Barcelona i Madrid i van viure el somni americà amb una botiga al 7373 de l’avinguda Melrose de Los Ángeles. Després va venir el declivi, imposat per la globalització i la importació de roba. Però Bustins ha resistit, i ara desembarca a internet per mantenir viu el negoci.

Bustinsjeans.com és la primera aventura online d’aquesta històrica tàxtil gironina. Ara el seu estil s’identifica amb el moviment slow fashion. Aposta per la fabricació pròpia, la utlització de textils de qualitat de proveïdors nacionals, reutilització de peces de col·leccions antigues i fomenta l’ocupació local. «La marca es defineix com una marca conscient i sostenible, marcant distàncies amb el greenwashing emergent ara en la indústria de la moda», asseguren els seus responsables. Intenten seguir el camí de la sostenibilitat marcat pel 12è objectiu desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Sostenibilitat per bandera en una web que ofereix col·leccions atemporals i de producció limitada, però també novetats.

Els pantalons de la «movida»

Una mica com als inicis, quan els germans Rosa i Albert Bustins, fills i nets de sastres de Llagostera van començar a dissenyar els seus propis texans imbuïts per l’estil de viure i de vestir dels Estats Units. El 1968 van obrir un petit establiment a les Galeries Neptuno de Platja d’Aro i pocs anys més tard, un taller de confecció que va començar a produir moltes col·leccions inspirades en el western americà.

Van obrir una altra botiga més gran a l’avinguda principal de Platja d’Aro amb el nom de Stock, buc insigna de la marca i activa fins a finals del 2020. Impulsada pel turisme dels anys 70 la marca es va expandir i va obrir diferents punts de venda propis a Lloret de Mar, Roses, Eivissa i Benidorm. També va portar els seus productes a les grans ciutats: Barcelona (a la Rambla) i Madrid (Alcalá i Fuencarral), on van ser un dels símbols de la movida dels 80.

El gran salt va arribar l’any 1990 quan Albert i Rosa Bustins van fer realitat el seu somni de portar els seus texans a Los Angeles, amb una botiga a Melrose Avenue. Ara d’aquestes botigues només n’hi ha una en actiu, la de les Galeries Neptuno. I internet, clar.