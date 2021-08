El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya destinarà 16,44 milions d'euros (MEUR) a la subvenció de 1.495 contractes en pràctiques per a joves durant sis mesos. A través del programa 'Joves en pràctiques', el SOC permetrà a 634 ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre comptar amb joves aprenents que milloraran, alhora, la seva ocupabilitat i experiència laboral. Els diners, finançats a través del Fons Social Europeu, permetran contractar 912 joves a 390 ajuntaments (10 MEUR), 169 joves a 41 consells comarcals (1,85 MEUR), i 414 joves a 203 entitats sense ànim de lucre (4,5 MEUR). Actualment, a Catalunya, hi ha uns 14.000 joves amb estudis a l'atur registrats al SOC com a demandants de feina.

Per optar a algun dels contractes en pràctiques cal tenir menys de 30 anys, disposar d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o d'un certificat de professionalitat, i estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil i com a demandant d'ocupació al SOC.

Les persones que participessin en les convocatòries del 2019 i el 2020 de les pràctiques no podran optar-hi de nou. Els interessats en aconseguir una de les pràctiques es poden dirigir a qualsevol oficina de treball de la Generalitat, mentre que les entitats locals i socials subvencionades pel SOC han de formalitzar els contractes, com a molt tard, el 30 de setembre del 2021. En total, s'ofereixen 669 contractes a la demarcació de Barcelona, 143 a Comarques Centrals, 217 a Girona, 148 a Ponent, 58 a l'Alt Pirineu i l'Aran, 168 al Camp de Tarragona i 92 a les Terres de l'Ebre.