Sense novetats. La llum torna a marcar un rècord avui. Aquesta vegada ascendeix fins als 115,83 euros el megawatt-hora, segons l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE), deixant així clar que aquesta setmana serà la més cara de la història, amb un preu mitjà en els primers quatre dies de 112, 11 euros el megawatt-hora.

L’Associació d’Empreses d’Energia Elèctrica, Aelec, va aprofitar el moment per a desvincular la tarifa regulada de la llum (coneguda com PVPC o Preu Voluntari per al Petit Consumidor) dels preus del mercat majorista per a evitar així la «volatilitat» de la factura de les llars, encara que sense dir que això suposaria un preu mig major del rebut respecte als clients del mercat regulat.

Una reclamació que havia fet ja abans el conseller delegat d’Endesa, José Bogas, però que coincideix just un dia després que el Banc d’Espanya hagi publicat un estudi en el qual indica que l’efecte dels preus majoristes elevats es noten més a Espanya que en altres països perquè és dels pocs mercats (també Suècia) que compta amb una tarifa dinàmica, més volàtil, sí, però també més barata que les tarifes que tenen un preu fix perquè aquest inclourà una prima» per eliminar aquest risc que suposa preus més elevats.

A Espanya hi ha un mercat regulat amb 10 milions de consumidors que es calcula prenent com a referència el preu majorista i que s’ha encarit en uns 4 euros al mes, segons Aelec (segons el Banc d’Espanya la seva alça ha estat del 22,3% en el primer semestre). Però també un mercat lliure en el qual hi ha la resta de 17 milions de consumidors i el preu dels quals sorgeix de l’acord entre l’empresa i l’usuari. És a dir, existeixen les dues opcions i no és obligatori mantenir-se en el mercat regulat. Amb tot, el preu final que paguen els consumidors del mercat lliure segurament és superior al dels usuaris del mercat regulat, com indica el Banc d’Espanya, excepte excepcions pel fet que la comercialitzadora en comptes de comprar al mercat el faci amb contractes bilaterals. A més, en cas de ser inferior a l’actual preu del mercat, molt probablement la comercialitzadora elevarà el cost d’aquest contracte per a no perdre diners.

Activitat «gasista»

L’associació, que integra a les grans companyies elèctriques (Endesa, Iberdrola, EDP i Viesgo) ha defensat la seva activitat i ha subratllat que «no s’estan beneficiant de la pujada del preu en el mercat majorista», al que va afegir que és l’activitat gasista «la que s’ha vist beneficiada per l’actual situació del mercat». «Les elèctriques d’Aelec estan assumint importantíssims esforços econòmics, tant per la via d’impostos, que superen els 3.300 milions d’euros anuals, com per les inversions, amb compromisos que superen els 4.500 milions enguany, tots fonamentals per als interessos del nostre país», asseguren. En la seva opinió, com més s’avanci en l’electrificació del model econòmic-productiu nacional i del conjunt de la societat a través de tecnologies de generació amb renovables, «més ràpid ens encaminarem cap a un preu de l’energia barat i assumible.