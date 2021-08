La Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) alerta que el sector patirà una «crisi de subministrament» passat l’estiu a causa de la falta de matèries primeres, semiconductors i microxips derivada de la crisi de la COVID-19. Segons la patronal, aquesta problemàtica s’accentuarà fins al primer semestre de 2022, i demana reaccions «immediates» per evitar «desequilibris econòmics». En un comunicat publicat ahir, la UPM ha demanat als governs català i espanyol que s’activin nous ajuts, que es flexibilitzin les taxes impositives a les empreses, que s’autoritzi l’ajornament de pagaments fins a la normalització de la situació i que es convoqui «amb caràcter d’urgència» la taula pel Pacte Nacional per la Indústria per desencallar la situació.