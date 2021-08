La demanda de segones residència a l'Estat torna a créixer després de quatre anys consecutius a la baixa. Segons l'estudi 'Perfil del comprador de segona residència', publicat aquest dijous per Fotocasa, les operacions de compra i lloguer de segones residències representen un 11% del total, un percentatge que l'any passat se situava al 9%. El portal atribueix aquest increment al fet que cada vegada més gent inverteix en habitatge per poder tenir espais allunyats de les ciutats, amb terrasses i espais a l'aire lliure. També cal destacar el teletreball, una fórmula que "ha vingut per quedar-se". "És normal que pugi la demanda; molta gent prefereix alternar el seu temps entre la primera i la segona residència", apunta Fotocasa.

Pel que fa a la compra de segones residències, gairebé la meitat dels enquestats destaquen que es tracta d'una inversió a llarg termini, mentre que un de cada tres argumenta que és una forma de fer patrimoni. També prenen força arguments com el context econòmic actual –els preus es van moderant-, el fet que l'habitatge és segur per al futur i la millora de la situació laboral d'alguns treballadors.

Quant al lloguer, un de cada tres espanyols assegura que es desplaça a una segona residència per proximitat amb el seu lloc de feina. Un 25% dels que opten pel lloguer asseguren que la seva situació econòmica els impedeix comprar un habitatge, mentre que també un 25% destaquen la "llibertat i flexibilitat" que els ofereix disposar d'una segona residència.