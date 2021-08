El PIB d’Espanya i el de cadascuna de les seves comunitats autònomes recuperarà el 2022 el nivell prepandèmia, en un context en el qual l’economia catalana creixerà lleugerament per sobre de la mitjana estatal tant aquest any com el pròxim. Així ho estima el servei d’estudis BBVA Research, que ja el mes de juliol va elevar en 1 punt la seva previsió de creixement per a l’economia espanyola el 2021, fins al 6,5%, impulsat pel consum i el turisme nacional. El servei d’estudis millora les previsions de totes les comunitats. En el cas de Catalunya, puja en un 1,1 punts la seva projecció per al 2021, fins al 6,6% i situa en el 7,2% l’avenç del PIB català el 2022, dues dècimes per sobre de l’estimació del 7% per al conjunt del país.

Segons l’Observatori Regional corresponent al tercer trimestre de l’any, publicat per BBVA Research aquest dijous, només les Balears podria quedar una mica més endarrerida en la recuperació dels nivells prepandèmia de la seva activitat, per la lenta recuperació del turisme internacional. A més, l’economia de les Balears és la que més es va enfonsar el 2020 (el -18%, davant una mitjana estatal del -10,8%; el -11,2% en el cas de Catalunya).

Per sobre de la mitjana del 6,5% creixeran aquest any –segons BBVA Research– les comunitats de les Balears (8,3%), Canàries (6,9%), Cantàbria i Galícia (6,8%), a més d’Andalusia i València (6,7%) i d’Aragó, Catalunya i Múrcia (6,6%).

El 2022 lideraran el creixement les Balears i les Canàries (11,6% i 10,7%), juntament amb País Basc (7,5%), Navarra (7,3%), Catalunya (7,2%) i Madrid (7,1%).

Nivells prepandèmia

En general, l’informe detecta una millor evolució del consum, la inversió i el turisme que l’estimat fa tres mesos, després d’un creixement en el segon trimestre millor de l’esperat, amb un avenç intertrimestral del 2,8%, segons les dades de l’INE. Els avenços en la vacunació, l’aixecament de l’estat d’alarma i la mobilitat més gran van contribuir a aquesta empenta. La recuperació del turisme nacional va molt per davant de l’estranger. També va amb demora el turisme de negocis, impactant de forma negativa sobre l’activitat de Madrid i Catalunya.

BBVA Research detecta que, amb dades fins al maig, la majoria de les comunitats autònomes (Catalunya i onze regions més) ja ha recuperat els nivells d’exportació previs a la crisi sanitària. A més, vuit d’aquestes han recobrat, també, els nivells d’inversió en béns d’equipament.