Les rebaixes d'estiu han trencat l'alça de preus a comarques gironines. Després de quatre mesos consecutius en ascens, l'Índex de Preus al Consum (IPC) tanca el juliol amb una baixada de cinc dècimes. A banda de la roba i el calçat, el descens també es dona en el tèxtil i el parament de la llar (-2,2%), els vehicles (-1%) i els equips de telefonia i fax (-2,6%). Per contra, però, l'arribada de la temporada alta ha fet encarir sobretot els hotels i allotjaments (+11,3%) i també els paquets turístics (+6%). I després de l'alça del juny, electricitat i combustibles registren un nou increment; ara, del 0,5%. En comparació amb el juliol del 2020, la inflació continua disparada, perquè l'IPC interanual es manté al 3,1% per tercer mes consecutiu.

Baixades significatives al comerç per les baixades d'estiu. Però per contra, també increments destacats al sector turístic perquè ja s'ha entrat de ple en temporada alta. Sigui com sigui, però, els descensos al tèxtil, el calçat i el parament de la llar han atenuat l'alça que, des de fa quatre mesos, l'IPC registrava a les comarques gironines.

Segons les dades que ha fet públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a la demarcació els preus han baixat cinc dècimes de mitjana durant el juliol. Els descensos més significatius es registren en roba i calçat (-11,4%), el tèxtil i el parament de la llar (-2,2%), la compra de vehicles (-1%), els serveis de telefonia i fax (-2,6%) o els productes d'higiene i cura personal (-1,3%). Durant el juliol, de tots els productes que formen la cistella de la compra, també baixen lleugerament els aliments (-0,2%) i les begudes no alcohòliques (-1,9%).

Paquets turístics i allotjaments

Per contra, la temporada turística es deixa notar, tot i les incerteses amb què va encarar-se per les restriccions i la variant delta. A la demarcació, s'han apujat els preus dels paquets turístics (+6%) i, sobretot, els de serveis d'allotjament, com ara hotels, apartaments, cases rurals o càmpings (+11,3%).

Altres grups de productes que han encarit preus són els relacionats amb l'oci i la cultura (+0,6%) i els restaurants (+1%).

Pel que fa a l'electricitat i a d'altres combustibles, com ara els carburants, després de l'alça de més de quatre punts que van registrar al juny, ara tornen a tancar el mes amb increment. En aquest cas, però, del 0,5%. Per veure l'impacte de la calorada i els màxims històrics que està registrant el preu de la llum, caldrà esperar en propers mesos (quan es generin els rebuts).

Per sobre del 3%

Tot i la lleugera davallada de juliol, l'IPC interanual continua disparat. I de fet, per tercer mes consecutiu aquest indicador tanca per damunt del 3%. En concret, al 3,1% (el mateix registre que es va donar tant al maig com al juny).

La causa d'aquest increment no és cap altra que l'encariment dels carburants i de la llum. En comparació amb el juliol del 2020, els seus preus han augmentat un 23% (al juny, aquest percentatge havia arribat a situar-se fins al 24,5%). D'un any per l'altre, també destaquen els encariments del transport (+9%) i dels aliments (+1,5%).

Per trobar un IPC interanual que se situï per damunt del 3% cal remuntar-se molt més enllà de l'esclat de la pandèmia. Perquè fa més de quatre anys, en concret des de principis del 2017, que la taxa interanual de l'IPC no assolia aquests índexs.