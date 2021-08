Davant el greu problema de preus que estan patint els productors de llet, algunes organitzacions demanen al Ministeri que es comprometi a impulsar una negociació entre la producció, la indústria i la distribució per tal de garantir l'equilibri en la cadena de valor de la llet. Si això no es produeix el sector es veurà empès al tancament massiu d'explotacions, començant per les més vulnerables, que són, sens dubte, les del model d'explotació familiar, amb les corresponents conseqüències socials i econòmiques.

El problema dels ramaders és que no tenen capacitat per negociar amb les indústries, que al seu torn estan fortament pressionades per la gran distribució. Encara que de cara a l'estimació de preus en origen el segon semestre del l'any s'admet que hi haurà una pujada, les primeres ofertes que plantegen les indústries més importants que operen al nostre país tot just cobririen una quarta part dels costos que suporten els ramaders. Aquesta situació se suma a la ja denunciada reiteradament des de l'any 2016, les centrals lleteres paguen al ramader espanyol una mitjana de 3-4 cèntims per litre menys del que els paguen als ramaders de països excedentaris i exportadors com Alemanya o França.

Amb l'actual pujada dels preus de matèries primeres, així com de la resta de factors de producció (gasoil i electricitat), produir un litre de llet avui costa quatre cèntims d'euro més que al mes de setembre de l'any passat.