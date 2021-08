L'onada de calor d'aquests dies també s'està notant a les explotacions ramaderes. Els porcs mengen menys i això repercuteix en la productivitat, mentre que en les granges de mares reproductores provoca molt més estrès en el part. En el cas de les granges de pollastres, la intensa calor fa que morin alguns dels animals. Tot i això, la majoria de les explotacions disposen de sistemes de refrigeració per minimitzar-ho però amb la pujada de les temperatures la despesa enèrgica es dispara amb el consum d'aquests aparells. Aquest fet coincideix, a més, amb l'increment de la factura de la llum. Per això, cada cop són més els ramaders que instal·len plaques fotovoltaiques malgrat la inversió que això els suposa.

L'extrema calor que encara s'allargarà uns dies comporta la mort de pollastres en granges avícoles. En el cas dels porcs, fa que mengin menys i, d'aquesta manera, s'alenteix l'engreix dels animals. A les granges de mares reproductores, la calor suposa molt més estrès en els pars cosa que comporta un major desgast energètic de les mares a l'hora d'alimentar després els garrins i, fins i tot, pot portar a la pèrdua d'alguna de les cries.

Per minimitzar aquestes situacions els ramaders han de fer importants inversions en sistemes de refrigeració o de ventilació o panells humidificadors que assegurin una temperatura idònia a dins de les granges i garantir el benestar animal, va explicar Miquel Serra, ramader de JARC amb una granja porcina de mares reproductores a Alcarràs, al Segrià.

Tot i això, aquests dies, el major funcionament dels sistemes de refrigeració comporta als ramaders un increment de la factura elèctrica. Aquest fet, coincideix, a més, amb l'increment de la factura de la llum. Aquesta necessitat energètica creixent, sobretot quan fa més calor, ha portat molts ramaders a instal·lar plaques fotovoltaiques a les granges, va remarcar Serra.

La forta calor també es nota a les explotacions lleteres ja que les vaques també ingereixen menys aliment i, per tant, la producció de llet també és menor. Alguns ramaders opten per instal·lar dutxes o ventiladors per ajudar a fer més suportable la calor als animals.

Al seu torn, aquesta setmana les organitzacions agràries Unió de Pagesos i JARC han expressat el seu desacord amb la decisió de la Generalitat de limitar l’activitat agrícola per evitar incendis en plena onada de calor, ja que ho consideren «una mesura contradictòria amb la demanda de llaurar les franges perimetrals».

Unió de Pagesos creu que prohibir l’activitat agrícola amb maquinària, a excepció de la recollida de fruita dolça, «demostra un desconeixement» del camp, ja que hi ha sectors com la vinya, l’horta o el farratge que necessiten en aquest moment ser treballats.

A més, segons aquesta entitat, la contribució de l’agricultura a minimitzar l’abast de possibles incendis «és molt més efectiva amb el llaurat perimetral».

També JARC va presentar una queixa formal al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) perquè sol·liciti a Interior la rectificació d’aquesta prohibició i permeti realitzar qualsevol activitat agrària a tot el territori amb les mesures de seguretat pertinents.

Crítiques d’entitats agràries

L’Associació de Joves Agricultors i Ramaders va exigir també a Interior «que no prengui decisions unilaterals» que afectin qualsevol activitat sense haver consultat prèviament amb la conselleria responsable de l’àmbit, en aquest cas el DACC, «per evitar pèrdues innecessàries per als professionals agraris».