La collita de cereal d’aquest any, amb 1,3 milions de tones, ha estat un 10% superior a la del 2020 tot i la manca de pluges. Un increment de la producció que el sindicat Asaja «no s’esperava» i que s’explica per l’alta humitat i les baixes temperatures de la primavera. En general, la qualitat de la collita ha estat molt bona perquè, a diferència de l’any passat, el gra no s’ha vist afectat pels fongs. Pel que fa als preus, la falta d’oferta per l’acaparament de producció de la Xina ha fet que s’hagin enfilat entre un 25% i un 40% respecte els de l’any passat. Per Rosa Pruna, això suposa una bona notícia pels pocs pagesos que només tenen camps de cereal i una de molt dolenta per la majoria que també té animals.

Sobre els preus, la presidenta d’Asaja a Barcelona, Rosa Pruna, explica que més del 90% dels pagesos que tenen camps de cereal també tenen animals i que amb els preus «desorbitats» que s’estan pagant no els sortirà a compte produir carn, llet o ous.

Tot i que en general la collita ha estat bona a tot Catalunya, a les comarques del Bages, Osona i el Vallès Occidental ha estat inferior a la mitjana pels danys provocats per senglars i conills. Per contra, al Vallès Oriental i a Lleida els rendiments han estat molt bons amb fins a 4.500 quilos per hectàrea.

Unió de Pagesos va traslladar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural el seu desacord amb limitació de l’activitat agrícola amb maquinària en 279 municipis per prevenir incendis decretada pel Govern. Així mateix, considera que es contradiu amb la petició de la consellera Teresa Jordà a la pagesia de llaurar les franges perimetrals. Unió de Pagesos considera que, tot i l’excepció que fa amb la recollida de fruita dolça, aquesta mesura «demostra un desconeixement del sector agrari, perquè altres sectors com ara la vinya, l’horta o el farratge necessiten ser treballats».