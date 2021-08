Impresos i formularis d’Hisenda que porten aparellada inseguretat jurídica. Almenys 42 dels emesos per l’Agència Tributària presenten aquesta «irregularitat». Aquesta és la denúncia que l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (Aedaf), una de les principals organitzacions que agrupa aquests professionals, ha portat davant el Defensor del Poble, el Consell per a la Defensa del Contribuent i el Consell de Transparència i Bon Govern. També ho ha comunicat en el ple del Fòrum Agència Tributària d’Associacions i Col·legis Professionals.

I quin és el problema? Doncs que el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), on les normes legals despleguen tota la seva efectivitat, només publica determinats models i impresos, però no les instruccions per poder-los omplir o complimentar de forma correcta o per evitar possibles repercussions negatives, explica Javier Gómez Taboada, representant de l’Aedaf.

En definitiva, si un contribuent incompleix o comet un error pot ser objecte d’una sanció o altres repercussions negatives que no se sustenten en unes instruccions incloses en una ordre ministerial o norma d’un altre tipus publicada al BOE, afegeix. Aquí rau la irregularitat que denuncia aquest col·lectiu de professionals de l’assessoria fiscal.

Això passa amb un total de 42 models tributaris, que l’associació considera «irregulars» per aquest motiu. Gómez Taboada explica que no es pot recórrer als tribunals sense haver passat abans per les instàncies per les quals han optat fins ara, tot i que qualsevol particular ho podria fer. «El model com a tal existeix i compta amb suport legal, però aquí s’acaba la història», afegeix. I això, segons el parer dels assessors fiscals, constitueix una clara mostra d’inseguretat jurídica.

Els impresos afectats inclouen, per exemple, en el cas de l’IRPF, el model 100, d’ingrés o devolució de la renda; el 102 o el 111, de retencions i ingressos a compte. Però n’hi ha d’altres que afecten l’impost de societats, l’IVA o l’impost de successions i donacions, entre altres.

Segons aquesta organització, aquesta manera d’operar per part de l’Agència Tributària constitueix «una irregularitat, ja que tots aquests models han de tenir el corresponent suport legal a través d’una norma, generalment una ordre ministerial, que els aprovi, amb la seva íntegra publicació al BOE».

En tot cas, l’Aedaf considera que l’obligació de publicar el model al BOE «s’hauria d’estendre a les instruccions per complimentar-lo».