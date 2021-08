Més empreses noves i amb més capital que abans de la pandèmia. Aquest és el balanç de l’activitat empresarial de les comarques gironines durant el primer semestre del 2021. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), de gener a juny s’han creat a la província 859 societats mercantils, una xifra superior no només a la de l’any passat, sinó també a la de les 821 que hi va haver durant el 2019.

El moviment empresarial s’ha revifat després de l’aturada de l’activitat econòmica durant la primavera passada, època en la que es van crear només 553 noves empreses, moltes de les quals abans del març. Amb les administracions paralitzades molts van desistir d’obrir els seus negocis o bé van posposar-ne la posada en marxa per a èpoques millors. Aquest any, malgrat les restriccions (sobretot durant els primers mesos del 2021), la creació d’empreses ha tornat fins i tot amb més força que abans de la pandèmia i amb números similars als dels anys anteriors, si bé lleugerament inferiors.

Les noves empreses també arriben amb més capital. Les dades de l’INE mostren com la suma de diners de totes les societats per arrencar les seves activitats és la més elevada des del 2015. En total, durant el 2021 l’import conjunt desembutxacat per les noves firmes s’eleva fins als 52,2 milions d’euros, una xifra que no era tan elevada des dels 54,1 de fa sis anys.

Fre durant l’estiu

Malgrat l’embranzida d’aquest any, les dades de creació d’empreses s’han suavitzat amb l’entrada de l’estiu. El juny passat n’hi ha hagut 138 de noves, una xifra lleugerament inferior a la del maig.

Al conjunt de Catalunya la creació d’empreses durant el mes de juny ha crescut un 29,3% en termes interanuals malgrat la pandèmia. Segons les dades recollides per ACN, al llarg del sisè mes de l’any, el país va sumar 1.857 noves empreses, una xifra superior a les 1.436 registrades durant el mateix període de l’exercici anterior i a les 1.383 nascudes el juny de 2019, abans de l’esclat de la crisi. No obstant això, les dissolucions també van incrementar-se. A Catalunya se’n van produir 125, un 50,6% més en termes interanuals i un 12,6% més en comparació al juny de 2019.

Durant el mes de juny, la demarcació de Lleida va ser la principal impulsora pel que fa a la creació d’empreses. A les comarques de ponent en van néixer 78, un 85,7% més respecte al mateix període de l’any passat. Per sota la mitjana catalana apareixen Barcelona, amb la creació de 1.528 companyies (+26,7%) i Tarragona, amb 113 noves empreses (+17,7%).