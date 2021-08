La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va qualificar d’«escandalosa» la situació que estan patint els embassaments de Ricobayo (Zamora) i Valdecañas (Càceres), tots dos gestionats per Iberdrola, davant la «dràstica» reducció de les seves aigües, i va assegurar que ja s’està investigant l’elèctrica, a la qual s’ha remès una carta «per dir-li que això no pot ser».

«No és raonable buidar en pràcticament sis setmanes un embassament com ha passat a Zamora», va denunciar la vicepresidenta tercera en una entrevista al programa ‘Al rojo vivo’, de La Sexta. La ministra va avançar que s’haurà d’aplicar l’article 55 de la llei d’aigües, on es preveu que per raons extraordinàries es puguin introduir limitacions al buidatge del cabal dels embassaments.

Ribera va explicar que aquesta situació té a veure amb les clàusules concessionals, que probablement no preveien una intervenció per garantir cabals ecològics i mínims als embassaments, sinó un volum d’aigua concessionat a l’any. «Per això l’empresa justifica que estan complint tots els requisits i això em sembla escandalós», va remarcar.

La ministra va esgrimir que l'aigua no pot quedar en un volum màxim permès anual sense cap mena de criteri pel que fa a la seva distribució i ús en el temps i per tant gestionat directament per l'empresa concessionària d’acord «al que en cada moment econòmicament els convingui més». «Això és legítim, però no és raonable que passi, per això volem intervenir com més aviat millor», va apuntar.

Ribera va remarcar que el Govern s'ha posat en contacte amb la companyia i va avançar que el secretari d'Estat de Medi Ambient tindrà una reunió la setmana que ve amb els alcaldes de les zones afectades. «Això no podem permetre que passi. L'aigua és un bé escàs tan important per al benestar de les famílies i l'activitat econòmica, com ho és l’electricitat», va remarcar.