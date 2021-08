El preu de l’electricitat al mercat ha batut en els darrers dies tots els rècords i va arribar ahir als 117,29 euros el megawatt-hora. A falta de canvis en la configuració del mercat o de miracles en els preus del gas i CO2, l’autoconsum i la firma de contractes de compravenda d’energia a llarg termini (PPA) apareixen com les millors alternatives per evitar els ensurts de la factura.

«L’autoconsum és l’alternativa més òptima perquè mentre s’autoconsumeix, el consumidor no paga els costos fixos que hi ha a la factura», explica Francisco Valverde. L’any passat es van instal·lar a Espanya 596 megawatts de nova potència fotovoltaica en instal·lacions d’autoconsum, un 30% més que un any abans, amb especial auge de l’autoconsum residencial, que es va multiplicar per tres respecte l’any anterior, en fregar els 120 megawatts instal·lats, segons les dades oficioses registrades per la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF).

L’autoconsum és, a més, cada vegada més accessible, ja que ja es poden trobar panells solars a grans magatzems com Ikea, Leroy Merlín o El Corte Inglés a partir dels 4.000 euros, i cada vegada són més comunes les subvencions per a la seva instal·lació, com l’exempció de l’IBI. A més, la majoria de comunitats autònomes han eliminat ja la llicència d’obra per a les instal·lacions en teulada que retardaven molt la construcció. I el Govern ha aprovat ajudes per valor de 900 milions d’euros en el marc del Pla de Recuperació.

Segons el director general d’UNEF, José Donoso, aquestes ajudes del Govern suposaran una subvenció d’entorn el 30% de la instal·lació. Si s’utilitzen en la seva totalitat, podrien suposar la instal·lació d’entre 3.000 i 3.900 megawatts d’autoconsum en els pròxims dos o tres anys.

En resum, tot són facilitats a l’hora de comprar i instal·lar plaques a la teulada de les cases, si es tracta d’una vivenda unifamiliar, o dels edificis, a través de l’autoconsum compartit, però l’important és el resultat. «Més o menys el que s’autoprodueix és un terç del consum, si es tracta d’un lloc amb una exposició solar normal», explica Donoso. La resta és energia que es consumeix de la xarxa quan no es produeix o que es bolca a la xarxa, en cas de produir i no consumir, obtenint un «descompte» a la factura.

«S’estima que l’estalvi mitjà d’una llar que compta amb autoconsum fotovoltaic està a l’entorn del 56%, tenint en compte que gràcies a la compensació d’excedents aconseguim augmentar la rendibilitat d’aquest a la factura de la llum», expliquen des de la comercialitzadora Ecooo.

L’autoconsum no només és una opció per reduir el preu de la llum a les cases, sinó també a les empreses, que són unes de les més beneficiades per aquesta manera de consumir energia, segons l’expert en energia Francisco Valverde. «Una empresa sol tenir un consum continu de dia, precisament en les hores de més llum que és quan es produeix energia solar i amb el nou sistema de peatges i càrrecs l’autoconsum és molt positiu perquè hi ha dos trams horaris cars i quan hi ha bon temps et treus pràcticament un d’aquests dos», exposa Valverde.

Moltes empreses han optat per aquesta fórmula i no només pimes. També grans empreses com Aena, que planeja invertir 350 milions d’euros en la instal·lació de panells solars a diferents aeroports, entre els quals hi hauria els de Madrid-Barajas i Barcelona-el Prat; Burger King, que farà el mateix de la mà d’EDP a 300 restaurants o Inditex, que fins i tot ha anat més enllà creant una filial de renovables per a autoconsum col·lectiu a la seva seu d’Arteixo (la Corunya).

Opció alternativa

En el cas de les empreses, també tenen una altra opció per reduir el preu de la seva factura i és a través d’acords de compravenda d’energia, coneguts com a PPA, per les seves sigles en anglès (Power Purchase Agreement), que no és una altra cosa que arribar a un acord amb un productor d’energia perquè assorteixi d’electricitat la teva empresa durant un temps determinat i per un preu fix. En tractar-se d’un acord a llarg termini solen tenir preus més assequibles i juguen amb l’avantatge de no tenir fluctuacions (tot i que depèn de les condicions del contracte).