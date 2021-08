El preu mitjà de la llum en el mercat majorista baixa avui per segon dia consecutiu fins a un preu mitjà de 110,02 euros el megawatt hora (MWh), davant dels 114,63 euros d’ahir, el que suposa un 4,19% menys en un sol dia. Amb aquest descens, el preu de la llum acaba una setmana en què s’han succeït cinc dies consecutius de pujades històriques, entre dilluns i divendres. L’any passat en aquestes dates, el preu mitjà era de 31,55 euros MWh, de manera que la pujada és del 248,65%, és a dir, el preu d’avui triplicarà el registrat fa exactament un any, segons dades de OMIE recollides per Europa Press.

Des de dilluns passat s’han anat registrant dia rere dia rècords històrics en el preu de la llum, coincidint amb l’onada de calor que està afectant el país, amb algunes de les temperatures més altes mai registrades a Espanya. Aquest context de canvi climàtic també és un dels principals causants de la contínua pujada dels preus energètics, ja que respon als drets d’emissió de diòxid de carboni (CO2), que busquen la transició cap a un model d’energia renovable. El «pool» elèctric registrarà avui un preu mitjà de 110,02 euros/MWh i, a diferència d’altres dies, hi haurà franges horàries en què se situï per sota dels 90 euros/Mwh. El màxim diari serà des de les dotze de la nit fins a la una de la matinada (124,91 euros / MWh), mentre que el mínim es donarà entre les cinc i les sis de la tarda (84,47 euros/MWh). El passat juliol, el preu de la llum va tancar en una mitjana de 92,42 euros/MWh, fet que suposa el nivell més alt de la història i un 166,8% per sobre del mateix mes de l’any passat. En el que portem d’agost, el «pool» ha registrat 8 rècords: els cinc que va marcar entre dilluns i divendres d’aquesta setmana, i els experimentats dilluns, dimarts i dimecres de la setmana passada.

L’encariment en el preu del mercat elèctric està motivat pels alts preus dels drets d’emissió i l’encariment del gas natural. En concret, els drets d’emissió s’han encarit fins a superar en determinats dies d’agost els 57 euros per tona, quan a principis d’any cotitzaven al voltant dels 33 euros. Mentrestant, el preu del gas natural repunta ja fins als 45 euros per MWh, segons dades de Mibgas. El preu de l’energia té un pes proper a la factura d’aproximadament el 24%, mentre que al voltant del 50-55% correspon als peatges -el cost de les xarxes de transport i distribució- i càrrecs -els costos associats al foment de les renovables, a les extrapeninsulars i les anualitats del dèficit de tarifa- i la resta, a impostos. Les oscil·lacions en el preu diari afecten els consumidors acollits a la tarifa regulada (PVPC), una mica més de 10 milions, mentre que estan exempts els que estan en el mercat lliure -uns 17 milions-, ja que compten amb un preu pactat amb la seva companyia.