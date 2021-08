Els garatges s’han convertit en un element interessant per a alguns inversors. Les rendibilitats econòmiques que ofereixen les places d’aparcament han aguantat bé la crisi, i fins i tot han augmentat, com és el cas de Girona. A la província les rendibilitats dels garatges se situen al voltant del 7,7% aproximadament, cinc dècimes més que l’any anterior segons un informe del portal immobiliari Fotocasa. De fet, la dada no ha parat d’anar en augment, ja que el 2016 era del 5,5%.

Malgrat aquest creixement, les dades mostren com invertir en una plaça d’aparcament a Girona no és tan rendible com fer-ho en altres punts de Catalunya. Al conjunt del país la mitjana es va situar en un 8,3% al juny de 2021, gairebé un punt més que fa 5 anys. Segons les dades de la immobiliària, la rendibilitat dels garatges va passar del 7,4% registrat en 2016 al 8,3% registrat el 2021. La ciutat de Lleida té la major rendibilitat per a invertir en garatges de la regió amb un 6,8%, encara que la major rendibilitat s’obté en el districte barceloní de Horta - Guinardó (6,9%). En el cas de la ciutat de Girona, aquesta se situa en im 5,9%.

L’increment de la rendibilitat dels garatges a mitjà termini és una bona notícia en el sector immobiliari, ja que en els últims anys ha estat un dels actius del sector menys beneficiats per les pujades conjunturals o bombolles. L’electrificació del parc d’automòbils i les últimes retallades de vendes en el sector de l’automòbil fa témer una certa atonia en el sector, especialment en els aparcaments públics. I la veritat és que la rendibilitat ha baixat al juny respecte a l’any passat. En concret 1,2 punts menys que en el mateix període del 2020. En qualsevol cas, les oportunitats d’inversió que detecta Fotocasa estan molt per sobre de les rendibilitats actuals dels comptes bancaris i els principals instruments d’inversió de risc limitat, per la qual cosa continua sent una oportunitat d’inversió habitual per als petits inversors.

Segons l’estudi de Fotocasa «La rendibilitat dels garatges a Espanya en 2021», basat en l’anàlisi dels preus dels garatges en venda i lloguer de juny de 2021 pel portal immobiliari, «hi ha un lleuger descens respecte a 2020 encara que continua sent una rendibilitat molt elevada, en concret, al cinquena més alta dels últims sis anys. Aquest lleu descens s’explica pel menor creixement del preu dels lloguers dels garatges al qual estem assistint des de fa ja un temps”, va explicar María Matos, directora d’Estudis i Portaveu de Fotocasa.

Més al sud, més marge

Quatre de les comunitats tenen una rendibilitat igual o per sobre de la mitjana espanyola (8,7%) i són: Regió de Múrcia (11,5%), Comunitat Valenciana (9,7%), Andalusia (9,3%) i Navarra (8,7%). Per sota de la rendibilitat mitjana es troben les comunitats de Canàries (8,6%), Balears (8,6%), Catalunya (8,3%), Madrid (7,8%), Castella-la Manxa (7,7%), Cantàbria (7,5%), Aragó (7,1%), Galícia (6,7%), Extremadura (6,6%), Castella i Lleó (6,6%), Astúries (6,3%) i País Basc (6,1%). Una de les quatre províncies té una rendibilitat superior a la mitjana d’Espanya (8,7%).