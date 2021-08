El Tribunal Suprem ha establert que únicament els òrgans d’inspecció són competents per a comprovar el compliment dels requisits exigits per a l’obtenció de beneficis o incentius fiscals, devolucions tributàries i l’aplicació de règims especials. La decisió de l’alt tribunal ha activat una nova via per a la reclamació i els despatxos professionals veuen en això camps d’activitat tancats fins ara. Els òrgans de Gestió Tributària, de manera habitual, regularitzen la situació tributària de contribuents que apliquen règims especials de tributació. Per al bufet CIM Tax & Legal, «l’única via que té l’Administració a priori per a evitar perdre per una qüestió formal els diners ja ingressats passaria per instar d’ofici un procediment per a declarar la nul·litat de ple dret de totes aquestes liquidacions».

La sentència núm. 418/2021 de 23 de març va establir que únicament els òrgans d’inspecció són competents per a exercir les funcions administratives per a comprovar el compliment dels requisits exigits per a l’obtenció de beneficis o incentius fiscals i devolucions tributàries, així com per a l’aplicació de règims tributaris especials. Després d’aquest argument tècnic s’obren expectatives. A la pràctica, aquesta decisió pot suposar «una obertura de portes de bat a bat als contribuents per a impugnar liquidacions tributàries ja fermes per una qüestió merament formal», segons Roger Mestres, advocat i Tax Manager en CIM Tax & Legal. La raó principal és que els òrgans de Gestió Tributària habitualment comproven i, en el seu cas, regularitzen, la situació tributària de contribuents amb règims especials de tributació. Aquests ara poden impugnar aquestes liquidacions, aconseguint que siguin declarades nul·les de ple dret per haver estat dictades en el si d’un procediment que no era d’inspecció, és a dir, per una qüestió merament formal.

D’acord amb la doctrina establerta pel Tribunal Suprem en la sentència, Mestres opina que les reclamacions tindrien l’èxit «gairebé garantit malgrat que la liquidació dictada anés correcta en el sentit material». La idea és que encara que la nul·litat es doni per una qüestió merament formal, a vegades l’Administració no podrà iniciar un nou procediment, aquesta vegada correcte, d’inspecció per a dictar la liquidació. La raó és que el termini de preinscripció de l’actuació de l’Administració, de quatre anys, no s’hauria vist interromput per l’anterior procediment la nul·litat de ple del qual dret es declara.