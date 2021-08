La Comissió Europea ha transferit ja al Tresor d’Espanya els primers 9.000 milions d’euros a compte dels fons europeus «Next Generation» assignats a Espanya per als sis pròxims anys, per import de gairebé 70.000 milions d’euros. Així ho va anunciar en la xarxa social tuiter la presidenta de la Comissió Europa, Úrsula Von der Leyen, a través d’un missatge que ha estat ràpidament replicat pel president del Govern, Pedro Sánchez. Aquest primer pagament de la Comissió Europea correspon a una bestreta equivalent al 13% les transferències assignades a Espanya dins del Mecanisme de Recuperació i Resiliència adoptat a la Unió Europea. A més, el calendari de pagaments preveu un segon desemborsament aquest mateix any de 10.000 milions, vinculat al compliment de fites i objectius complerts pel Govern dins del pla espanyol de recuperació.

Aquest primer desemborsament arriba després que el passat 13 de juliol el Consell de Ministres d’Economia i Finances (ECOFIN) aprovés el Pla de Recuperació espanyol. «La recepció d’aquests 9.000 milions d’euros de prefinançament permet al Govern continuar amb el desplegament del Pla realitzat fins avui», segons una nota emesa pel Ministeri d’Economia. El calendari de desemborsaments de les transferències assignades a Espanya dissenyat per la Comissió Europea, i inclou dos nous lliuraments.