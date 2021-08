La venda d’habitatges de luxe en la Costa Brava tendeix a recuperar-se. És el que afirma un recent informe de la immobiliària d’alt estànding Barnes, que assegura un increment de les operacions respecte a mesos passats i amb un gran protagonisme per part dels ciutadans francesos, que protagonitzen entorn del 50% de les operacions de compravenda.

Com està succeint en general en el sector immobiliari per a la compra d’habitatge nou, bona part del mercat més actiu és el de les adquisicions de cases de preu mitjà o alt. «La demanda del mercat premium prioritza la compra habitatges amb grans terrenys, terrasses i zones comunitàries a les regions costaneres del nord de Catalunya arran de la pandèmia», asseguren experts de Barnes.

A pesar que la situació sanitària i les restriccions en la mobilitat van generar incertesa en referència al comportament en la demanda, Elizabeth Hernández, directora de Barnes Barcelona, assegura que s’ha mantingut el volum de les adquisicions dutes a terme per francesos, la primera residència dels quals es troba a Barcelona.

«Els compradors d’habitatges de luxe d’origen francès que resideixen fora d’Espanya tornaran a aparèixer quan millori la situació sanitària i la mobilitat», assegura Hernández.

La pandèmia ha provocat un canvi en els incentius de la demanda per comprar o lloguer un habitatge. Actualment els estils de vida han canviat i, per tant, el client es focalitza en aspectes diferents. «Ara els compradors ens demanen habitatges amb elements exteriors com terrenys, terrasses o zones comunitàries. Durant el primer semestre de l’any hem tingut un notable augment de les operacions amb aquestes característiques», indiquen des de Barnes.

Així mateix, el teletreball també ha canviat les preferències en la ubicació, ja que molts dels francesos que viuen en grans ciutats decideixen adquirir habitatges situats a la Costa Brava per millorar la seva qualitat de vida.

En aquest context, els experts pronosticaven que arran de la crisi de la covid es produiria un descens del preu mitjà de l’habitatge, no obstant això, ha ocorregut el contrari en el segment residencial premium. «Seguint el comportament del primer semestre, tot apunta al fet que a curt i mitjà termini els preus continuaran pujant gradualment en les residències de la Costa Brava», assegura Elizabeth Hernández.

Al seu torn, la pandèmia ha provocat que el nivell d’estalvi de les rendes més altes augmenti. La combinació del capital de les grans carteres i els nous hàbits en els seus estils de vida provocaran que l’habitatge es converteixi en un actiu molt important per als compradors del luxe.

El preu dels apartaments

Fa un mes la consultora immobiliària Tinsa va informar que Blanes i Sant Feliu de Guíxols són els municipis de la Costa Brava on més va caure el preu de l’habitatge l’últim any, segons l’informe «Habitatge a la Costa». En el conjunt de la província el preu dels pisos va caure un 9,1% entre el primer trimestre de 2020 i el de 2021. La compravenda i l’obra nova també van notar els efectes de la situació del sector, amb descensos d’un 16,1% i un 21,5%, respectivament.

En paral·lel, Sitges té en venda els apartaments més cars de tot Espanya pel que fa a segones residències. La ciutat del Garraf aconsegueix els 3.641 euros per metre quadrat, seguida d’Eivissa capital, amb 3.461 euros, Castelldefels (3.007 euros), Getxo (2.918 euros) i la mallorquina Calvià (2.754 euros), apunta l’anàlisi. En l’extrem contrari se situen tres localitats valencianes: Oliva, Almassora i Borriana.